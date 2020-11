Por cada cão, uma história (com pêlo): o canil de Lisboa procura uma nova casa para estes animais

Histórias com Pêlo é um projecto que procura mostrar e conquistar adoptantes para os cães da CAL – Casa dos Animais de Lisboa. Surgiu em Setembro pela mão de voluntários que passeavam os cães do canil municipal e que sentiam que as fotografias publicadas nas redes sociais do centro de recolha não faziam jus à causa por não terem qualidade suficiente.

Rita Dias, professora, e Ricardo Silva, fotógrafo profissional, acharam que “podiam fazer um bocadinho mais”, conta a primeira ao P3. Com o apoio de Elisabete Andrade, chefe dos voluntários da CAL, surgiu assim este projecto de storytelling, em que os dois voluntários desafiam personalidades para criarem pequenas narrativas para as fotografias de cães a adoptar.

São histórias fictícias, à volta do “ser cão” ou da invenção da sua biografia. Assim conhecemos o Doutor Simões, o Sancho ou a 528. maioria dos autores faz um texto por animal —​ são os próprios que escolhem o retratado e elaboram uma narrativa. Tanto pode ser um poema, como uma reflexão: não pode é ultrapassar os 1000 caracteres, para que o texto funcione bem nas redes sociais.

Os autores são escolhidos por Rita e Ricardo, que têm procurado pessoas relacionadas com a arte e a cultura, que, no seu entender, escrevam bem e, claro, com “sensibilidade para a causa animal”. O objectivo é "que o animal tenha uma história atractiva e que a pessoa, através da imagem, queira ir lá [ao canil] vê-lo". O poeta André Tecedeiro, o cartoonista Hugo Van der Ding e a escritora Raquel Ochoa, por exemplo, já assinaram histórias.

O impacto ainda é difícil de analisar, no entanto é já certo que em Setembro houve três adopções seguidas, a que se somaram quatro relacionadas directamente com o projecto. E as mensagens enviadas via Facebook à Casa dos Animais aumentaram consideravelmente – mas dentro do contexto actual de pandemia e incerteza financeira, “é cedo para fazer a avaliação”.

Assim, a partir de um pequeno estúdio onde Ricardo "tem imenso prazer com o talento dele de tirar as melhores chapas" aos animais, e com a estimulação da criação literária, as Histórias com Pêlo têm vindo a conquistar corações humanos – e lares para cães.

