Os mais frágeis ao serviço do património cultural

Materializando uma medida inscrita no Programa de Governo de reabilitação do património cultural, através da criação de uma “Lotaria do Património”, a proposta de Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2021 prevê a aprovação pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de um jogo autónomo de Lotaria Instantânea denominado “Do Património Cultural”, derrogando o disposto na legislação actual sobre a forma de distribuição dos resultados líquidos dos jogos sociais explorados por aquela entidade por forma a atribuir integralmente tais resultados ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, destinando-se a despesas com intervenções neste âmbito.

Ou seja, é criada uma Raspadinha cujas receitas – previstas em 5 milhões de euros anuais - revertem integralmente para aquele fim, de igual forma a outros momentos da nossa história onde sucessivos governos lançaram mão do exclusivo de exploração do jogo em Portugal, para financiar atividades de maior ou menor interesse público, por mais que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia considere que a sua prossecução não pode ser um objetivo atendível para caucionar regimes monopolistas ou restritivos à concorrência, como aquele que vigora em Portugal.

A salvaguarda da ordem pública face aos riscos de infiltração criminosa e a proteção de vulneráveis, nomeadamente crianças, idosos e pessoas com parcos rendimentos à exposição ao jogo, foram e são os principais pilares que justificam uma excecionalidade do mercado do jogo na aplicação de princípios de concorrência e liberdades fundamentais do Mercado Interno.

Ora, o momento e o jogo escolhido não poderiam ser os piores para o governo demolir estes princípios, já de si tão periclitantes, comprometendo a responsabilidade do Estado, e da Santa Casa que opera em exclusivo os jogos sociais, em manter os seus clientes a salvo de eventuais danos.

Primeiro, o momento, de crise pandémica com impacto económico profundo sobre segmentos socioeconómicos com menores recursos e gerador de maior risco de adição, o qual tem precipitado a vasta maioria das jurisdições europeias a adotarem medidas restritivas aos mais diversos tipos de jogo, banindo ou restringindo fortemente a publicidade, patrocínios, limites de aposta, ou licenciamento de novos jogos, pontos de venda e operadores, enquanto se intensifica o controlo de liquidez dos apostadores e eficácia dos sistemas de autoexclusão, impondo contribuições obrigatórias dos operadores para programas de educação, prevenção, tratamento e investigação em Jogo Responsável e Integridade no Desporto, amplamente reportado, por exemplo, no recente relatório da Câmara dos Lordes “Gambling Harm – Time for Action”.

Segundo, o tipo de jogo - a Lotaria Instantânea, designada com a marca comercial Raspadinha -, que, de acordo com evidência recolhida pelo Observatório do Jogo Responsável em estudos epidemiológicos e investigações sobre o tema, tem uma elevada prevalência em jovens adultos e idosos, desempregados, reformados e população não ativa, conforme concluem estudos como o Gambling Behaviour in Great Britain (2016) ou o National Gambling Impact Study (1999) apontando para um consumo em lotarias das famílias mais pobres 20 vezes proporcionalmente superior às famílias mais ricas.

Pese embora a ausência de estudos epidemiológicos desta natureza e distribuição amostral em Portugal, o crescimento exponencial em volume de vendas deste jogo que em 2019 gerou 1718 milhões de euros atesta a sua popularidade, representando mais de 50% dos lucros dos Jogos Santa Casa, bem como o potencial de risco de um jogo altamente exposto a populações vulneráveis dada a sua frequência rápida de eventos e recompensas psicológicas, possibilidade de jogar de forma continuada e enganosamente barata, conter os chamados “quase prémios”, não exigir particular perícia ou literacia de jogo e ser vendido numa profusão de pontos de venda, alguns deles situados nas proximidades ou dentro de locais frequentados por populações vulneráveis como escolas, hospitais, estações de correio e agora em algumas cadeias de supermercado.

Tudo isto gozando, em exclusivo, de um regime especial de publicidade e regulação. Em prol das boas causas e do património cultural, positivamente discriminado face a outras causas, explorando franjas da população financeiramente frágeis no meio de uma crise sem precedentes.

Os autores escrevem segundo o novo acordo ortográfico