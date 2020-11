Gosto do novo PÚBLICO

Gosto do novo PÚBLICO, em geral, mas há dois aspectos que merecem o meu reparo:

1.º- Retirar a tira do Bartoon (antes era o Calvin) da última página, é descaracterizar o jornal. É como perder um olho, um membro do corpo.

2.º - Aquando da última remodelação conseguiram a perfeição nas páginas mais nobres. Refiro-me à página (par) do Editorial e à página seguinte (ímpar). Conseguiram a harmonia perfeita: a um lado o Editorial e abaixo os que nós pensamos. Na página seguinte, no extremo direito, o MEC, sempre ladeado de uma arejada fotografia e o “escrito na pedra”. O que temos agora, à direita, é uma amálgama que não lembra ao diabo: o Bartoon em cadeiras de rodas ou em corcunda, em vez de ser em tira, o “escrito na pedra” junto à nova “A Frase”, o MEC esticadinho a encher chouriços, como aliás ele se queixou logo no primeiro dia, dado o aumento do número de caracteres e, valha-me deus! ter de aguentar todos os dias num dos lugares mais nobres a ficha técnica do jornal... Narciso não faria melhor.

Francisco Pereira, Famalicão

O novo provedor do Leitor

Saúdo o PÚBLICO por ter recriado a figura do Provedor do Leitor. E saúdo-o, mais uma vez, por dar importância à secção dos leitores-escritores, secção indispensável que nunca me dispenso de ler. Eu que sou um fervoroso leitor do PÚBLICO, sem dúvida o melhor diário do país, quero chamar a atenção para esta secção que o Diário de Notícias apagou das suas colunas, o que de certo modo me ofendeu porque é uma das secções mis importantes e há anos fui o maior colaborador desta secção, tanto no jornal PÚBLICO, como no DN, mais ou menos ex-aequo.

Há três anos, recebi cópia da tese de doutoramento de uma professora universitária que muito prezo. Depois de ler a tese, dei conta que a bibliografia continha mais de 300 livros escritos por jornalistas, escritores e cientistas estrangeiros, o que mostra duas coisas: o elevado conceito que estes escritores têm sobre esta secção e o mesmo se diga dos jornais portugueses e estrangeiros de grandes tiragens que nunca a dispensam.

Devo acrescentar que durante esse ano em que o PÚBLICO e o DN me publicaram cerca de 300 cartas que depois virou livro, nunca recebi uma única palavra de cada um destes jornais. Foi um monólogo sem resposta. Por isso, eu digo: bem-vindo seja do PÚBLICO o provedor dos Leitores, pessoa com quem podemos dialogar para aperfeiçoamento do jornal.

Artur Gonçalves, Sintra

O sistema do deputado Ventura e a lei eleitoral

O singular deputado André Ventura é fluente a advogar as suas causas e beneficia do mediatismo da novidade situada na extrema-direita do hemiciclo. O discurso é auto-referido ao sujeito, a si próprio: “eu, o partido…eu”. Chegou, e descobriu tudo o que falta para crescer, para levar o incauto a dar-lhe o voto, no proselitismo da voz que fala ao povo, que diz, que promete este mundo e o outro. A crise desorienta, e o porta-voz traz a fórmula para mudar o “sistema” e conduzir o rebanho. É a velha receita com a etiqueta do antigo regime e vestes de ocasião. O Parlamento? É para lamentar… Revolver o sistema já! Como? Reduzir a “classe” dos deputados, em número e proventos. Ingrata postura: não foi aí que se lançou, graças a uma lei eleitoral que lhe deu um lugar e um salário? Ah! Já não precisa, é um presidenciável vitalício…

José Manuel Jara, Lisboa

As recentes festas no Algarve

Já todos sabemos das recentes festas no Algarve com várias dezenas de convidados que foram interceptadas pela GNR. O que não sabemos é o que aconteceu aos organizadores de tais festas. Foram identificados e enviados a tribunal ou foram somente mandados em paz para casa? Em situações como estas as autoridades não têm de ter qualquer receio, ou seja, se as pessoas não cumprem o que está determinado é imperioso, para bem dos cumpridores, que os incumpridores sejam punidos de acordo com a lei. Está mais do que visto que, infelizmente, as pessoas já lá não vão somente com actuações pedagógicas. Por tudo isto, os organizadores das recentes festas do Algarve têm que ser castigadas. Se nada acontecer todos nós ficamos a saber que algumas leis não são para cumprir. Se isto acontecer estamos perdidos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora