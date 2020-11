"Não vão ao ginásio, não combinem jantares. Cancelem." Suécia aumenta restrições devido à covid-19

Com os números da pandemia a irem “todos na direcção errada”, o Governo sueco decidiu impor novas restrições por causa da covid-19.

É uma diferença no que tem sido até agora a abordagem das autoridades suecas, que se tem baseado em recomendações à população com muito poucas restrições obrigatórias. Mas depois de um Verão em que parecia que o país estava numa situação melhor face à pandemia do que o resto da Europa, agora é claro que “os indicadores estão todos no caminho errado”, disse o primeiro-ministro, Stefan Löfven.

Em mais um dia de recorde de infecções, a agência de saúde registou esta sexta-feira 5990 novos casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, o maior número desde o início da pandemia.