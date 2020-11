Trump demite responsável que confirmou que não houve fraude eleitoral

Donald Trump demitiu esta terça-feira mais um responsável, desta vez o director da agência de cibersegurança, Chris Krebs, que assegurou que as eleições de 3 de Novembro decorreram sem incidentes – e que contrariou as alegações, sem provas, de que teria havido fraude eleitoral.

Trump anunciou o afastamento de Christopher Krebs no Twitter, dizendo que este tinha feito afirmações muito pouco correctas (o Twitter pôs rapidamente o alerta de que o tweet de Trump tinha alegações “discutíveis” sobre as eleições). O Presidente tem-se recusado a conceder a vitória do democrata Joe Biden e a sua campanha lançou uma série de processos judiciais em vários estados que especialistas dizem não ter base, tendo sido muitos deles rejeitados pelos tribunais por isso mesmo.

O trabalho de Krebs, cuja agência se dedicou a proteger as eleições de piratas informáticos e combater desinformação sobre a eleição, foi elogiado quer por democratas quer por republicanos e ainda responsáveis eleitorais por todos os EUA, nota a Reuters. O jornal online Politico sublinha que Krebs era um dos poucos nomeados por Trump com apoio bipartidário quase universal.

No dia anterior, uma série de especialistas de segurança eleitoral assinaram uma carta conjunta dizendo que alegações de grandes acções de pirataria informática nas eleições não tinham qualquer base e eram mesmo “absurdas”.

Krebs tinha já dito a semana passada a pessoas que trabalhavam com ele que esperava ser afastado. Na semana passada, a agência assegurou, em comunicado, que “a eleição de 3 de Novembro foi a mais segura da História dos EUA”. “Não há qualquer prova”, continuava o comunicado “de que qualquer sistema de votos tenha apagado ou perdido votos, alterado votos, ou que tenha sido de algum modo comprometido”.

Trump continua a insistir na tese da fraude.

Krebs, que foi executivo da Microsoft, chefia a agência, conhecida como Cisa, desde que foi criada na sequência da interferência russa nas eleições de 2016.

O seu afastamento segue-se ao do secretário da Defesa, Mark Esper, seis dias após as eleições, que foi parte de uma acção de pôr figuras leais a Trump em posições de chefia no Pentágono.

Krebs soube pela decisão pelo Twitter e o seu número dois, Matthew Travis, demitiu-se de seguida (não é claro se pressionado pela Casa Branca ou não). O responsável reagiu também no Twitter, dizendo-se honrado por ter servido o país e garantindo: “fizemos o que estava certo”.

A liderança da Cisa fica nas mãos do até agora número três, o seu director-executivo Brandon Wales. O ocupante deste cargo não pode ser despedido pelo Presidente, nota o Politico – foi uma posição de carreira criada por Krebs pensando justamente num momento como este.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Responsáveis da Casa Branca tinham-se queixado do contraditório feito pela agência de declarações de uma fraude eleitoral em massa, incluindo um post em que a agência rejeitava uma teoria, falsa, que mencionava um supercomputador e um programa que poderia ter alterado votos. Não há qualquer indício da existência desse computador ou sistema, disseram tanto Krebs como outros peritos de segurança eleitoral e antigos responsáveis.

Por outro lado, ainda no dia anterior houve uma denúncia de pressão para anular votos legais por parte de um responsável próximo de Trump, feita pelo secretário de estado da Georgia, Brad Raffensperger, que é republicano, mencionando um telefonema do senador Lindsey Graham, um dos mais próximos apoiantes de Trump (Graham negou).

Um dos muitos defensores de Krebs que reagiram após a notícia foi o senador republicano Ben Sasse, que tem sido crítico de Trump. “Chris Krebs fez um óptimo trabalho — como vos dirão responsáveis eleitorais por todo o país – e obviamente não devia ser despedido”.