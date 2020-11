Num calendário para ajudar animais selvagens, os bombeiros tornam-se modelos

Já é uma tradição com quase 30 anos. Os bombeiros australianos já lançaram o seu calendário para o ano de 2021 em que os físicos trabalhados em cada página convivem, desta feita, com animais selvagens resgatados.

Desde 1993, o Australian Firefighters Calendar já angariou 3,2 milhões de dólares (quase 2,7 milhões de euros) para ajudar uma panóplia de associações de acção social com a ajuda dos seus bombeiros que, de tronco nu, adornam os meses do calendário. Este ano, os modelos por um dia posaram não só com os tradicionais cães e gatos, mas também com animais resgatados, uma homenagem aos animais selvagens que morreram nos incêndios que devastaram o país no ano passado. Quase três mil milhões de animais foram mortos ou deslocados.

Mas há calendários para todos os gostos à venda, desde uma edição com os bombeiros vestidos com T-shirt até uma outra só com os animais, sem os homens.

“Ninguém conseguia ficar insensível enquanto aqueles animais tentavam escapar das chamas. As perdas foram imensuráveis”, afirma em comunicado David Rogers, director do calendário, segundo o britânico Daily Mail.

O montante conseguido com as vendas será distribuído por associações que apoiam animais resgatados. A edição do ano passado ajudou a financiar um hospital veterinário durante seis meses.