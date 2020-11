Nasceram três “Bambis” na maternidade do Zoo de Lisboa

Com o Natal a aproximar-se, o zoo lisboeta começa a mostrar as mais recentes crias nascidas no recinto. “Durante o mês de Outubro, o Jardim Zoológico voltou a ser maternidade de várias espécies”, anunciou o parque, destacando nove cervídeos: seis pequenos veados-da-Birmânia e três pequenos áxis.

As crias de veados-da-Birmânia, três machos e três fêmeas, vêm “trazer esperança a uma espécie em declínio”, sublinha o Jardim Zoológico em comunicado. Isto porque é uma espécie classificada como estando “em perigo" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A “perda do habitat de floresta no centro da Birmânia” e a “caça para a obtenção das suas hastes como troféu” são uma grande ameaça à espécie.

Foto Um curioso e pequenino Veado-da-birmânia DR

Foto Outros veados-da-Birmânia que habitam no Zoo Zoo de Lisboa (arquivo)

Mas nos vizinhos também houve alegria: na mesma instalação dos veados-da-Birmânia vivem os áxis, pequenos cervídeos asiáticos, e aqui há a registar três nascimentos. E, como acontece há mais de meio século por influência Disney, miúdos e graúdos não deixarão de chamar-lhes “Bambis”, como o próprio Zoo de Lisboa faz ao anunciar as boas-novas.

As crias vão ser algumas das estrelas do Natal do Zoo de Lisboa, que promete “um final de ano repleto de surpresas”. Para promover a temporada, nestes tempos complicados, o parque lança um “desconto de 15% nos bilhetes adquiridos online” (até 31 de Dezembro e que podem ser usados até finais de Maio).

Foto A família de Àxis do parque Zoo de Lisboa

Segundo informação no site do parque, isto significa que o bilhete de adulto passa a 19,13 euros (22,50 é o preço base), o de criança (3-12 anos) a 12,33 euros (de 14,50€) e o sénior (+65) a 13,60 (era 16).

No Zoo de Lisboa vivem actualmente cerca de 2000 animais de três centenas de espécies. Devido às medidas de segurança relacionadas com a pandemia, “algumas apresentações e atracções encontram-se temporariamente encerradas”.