Aeroporto de Lisboa premiado como “o melhor da Europa” na sua categoria

“Excelência na garantia de uma experiência segura e sem contacto” para os utilizadores em tempo de pandemia, inovação, atenção ao passageiro. São estas algumas das qualidades referidas pelo júri dos Best Airport Awards​ da associação profissional mundial de operadores de aeroportos, a Airports Council International (ACI), que acaba de distinguir o aeroporto de Lisboa – no ano passado, foi o do Porto a receber uma distinção nestes galardões.

Em ano de crise global, de paragem quase total dos aeroportos em Março/Abril e de redução abrupta do tráfego e dos números de passageiros, a “agilidade e capacidade de adaptação das equipas e infra-estrutura” foram também outros factores, como realça, por sua vez, a ANA - Aeroportos de Portugal em comunicado.

Os prémios da ACI europeia repartem-se por categorias conforme o número de passageiros servidos pelos aeroportos, sendo que o da Portela se situa na categoria de entre 25 a 40 milhões de passageiros.

Os sistemas e medidas de segurança implementados no aeroporto face à pandemia são um dos critérios mais valorizados. “O Aeroporto Humberto Delgado – assim como todos os aeroportos da ANA Aeroportos de Portugal – implementaram medidas de protecção desde o início desta crise (Dezembro 2019)”,refere a ANA, “em estreita colaboração com as autoridades de saúde”.

“Seguindo em cumprimento de normativo nacional e internacional, o aeroporto adapta sempre que necessário os seus espaços às medidas de mitigação do contágio necessárias”, garante a gestora aeroportuária.

“Recomendações de distanciamento físico – através de sinalética e adequação dos espaços, “reforço da limpeza e desinfecção com utilização dos procedimentos mais inovadores” ou “medição de temperatura a todos os passageiros que chegam” são outras das medidas que a ANA referencia, assim como o ajustamento dos “fluxos de passageiros de forma a prevenir concentrações” ou uma “forte campanha de comunicação/informação aos passageiros”.

A ACI destaca o projecto Biometrics on the move e a “introdução de tecnologia avançada de desinfecção UV”. “O aeroporto também foi elogiado [pelo júri] por usar o feedback dos passageiros para continuar a melhorar as medidas de segurança e saúde”, indica a ACI.

A ANA explica que se trata da plataforma digital U-monitor, que acompanha “estas medidas e regista o feedback dos passageiros com resposta em tempo real, através de QR-code”.

No aeroporto, a ANA, salienta-se em comunicado, “contratou e instalou”, de “forma rápida”, “laboratório de testes PCR para passageiros oriundos de determinados países e apoiou a logística para implementação do PLC (passenger locator card, cartão de localização do passageiro)”.

O aeroporto tem o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal.

Noutras categorias, a ACI premiou os aeroportos de Turim, Malta, Hamburgo, Roma, Budapeste, Copenhaga e Istambul. O aeroporto internacional de Malta recebeu ainda o Prémio Excelência 2020.