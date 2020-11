Associação Mutualista Montepio “sem monitorização” do conselho geral

Daqui em diante, e até às próximas eleições, a actual gestão executiva da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), chefiada por Virgílio Lima, e apoiada por Tomás Correia, vai actuar sem acompanhamento do conselho geral, que se extinguiu assim que os novos estatutos foram registados junto do Ministério da Segurança Social. Esta foi uma das cláusulas que suscitou discussão no período em que o documento esteve em discussão pública, tendo levantado oposição à sua inclusão no regulamento.

