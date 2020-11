Sporting confirma saída de director-geral das modalidades

O Sporting oficializou nesta quarta-feira a saída de Miguel Albuquerque, que nos últimos anos desempenhou o cargo de director-geral das modalidades. Uma rescisão que se segue à suspensão aplicada há cerca de um mês.

“O Sporting Clube de Portugal informa que terminou contrato, por acordo, com Miguel Albuquerque. Ao antigo director-geral das modalidades do clube, o Sporting CP agradece os anos de dedicação e o trabalho”, escreveram os “leões” no site oficial.

No dia 22 de Outubro passado, na sequência de um caso de condenação por violência doméstica, a direcção do Sporting deu conta da suspensão do dirigente. Agora, as partes chegaram a acordo para a quebra do contrato.