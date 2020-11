Portugal derrota Países Baixos, mas falha liderança

A selecção sub-21 de Portugal impôs, esta quarta-feira, por 2-1, a primeira derrota à congénere dos Países Baixos, no último jogo do grupo 7, ainda que por margem insuficiente para garantir o primeiro lugar. Estatuto decidido face à derrota (4-2) lusa registada no primeiro duelo desta fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021 da categoria, a realizar na Hungria e Eslovénia.

Ainda assim, Portugal somou 27 pontos e igualou o seu principal opositor, ambos com nove vitórias e uma derrota, com as duas selecções já previamente qualificadas.

O jogo começou com um brinde laranja, para Fábio Vieira transformar no golo que abria excelentes perspectivas a Portugal, empenhado em anular a vantagem de dois golos da congénere dos Países Baixos, conquistada há pouco mais de um ano.

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

Sem sofrer qualquer golo desde o primeiro confronto (4-2) com Portugal, a equipa holandesa pagava um preço elevado pela inexplicável desconcentração no primeiro minuto do duelo de Portimão.

Um lançamento lateral para a área originou um atraso defeituoso ao guarda-redes Scherpen. Atento, Dany Mota explorou a hesitação e, apesar de derrubado pelo guardião, criou a oportunidade ideal para Fábio Vieira marcar (1').

Portugal transferia, instantaneamente, grande parte da pressão explícita nos números impressionantes da selecção dos Países Baixos, com 45 golos marcados e apenas três sofridos, somando por vitórias os nove desafios realizados.

Uma entrada que realçou o melhor da equipa lusa e as imperfeições do adversário, exposto e obrigado a sofrer enquanto procurava decifrar a estratégia de Rui Jorge. Com situações suficientes para dar maior expressão ao resultado, Portugal e Países Baixos iriam recolher empatados às cabinas.

Uma abordagem precipitada de Tomás Tavares, destacado para o corredor esquerdo - onde surgiu a suprir a ausência de Nuno Mendes (lesionado) - criou a superioridade holandesa e um cruzamento da linha de fundo que Cody Gakpo (42') transformou no 1-1, resultado ao intervalo.

Perto do hat-trick

Portugal perdia a vantagem, mas regressava intocável, em termos de confiança, para a segunda parte. A atitude positiva não tardaria a ser recompensada e Fábio Vieira (53'), num remate desviado por um defesa holandês, repôs a diferença.

Portugal poderia ter dilatado a vantagem praticamente no lance seguinte, mas Rafael Leão, chamado a jogo na segunda parte, viu o golo ser-lhe negado no último instante, por um jogador dos Países Baixos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

À medida que o encontro caminhava para o final, Portugal enfrentava um dilema: da mesma forma que precisava de um golo para reclamar a liderança do grupo, tinha consciência de que um golo visitante significava o fim da história.

A pouco mais de dez minutos do final, Fábio Vieira teve a possibilidade única de assinar um hat-trick, mas o remate perdeu-se pela linha final com dois companheiros em boa posição para alterar o estatuto das duas selecções.