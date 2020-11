Itália e Bélgica, mais dois estreantes na “final four” da Liga das Nações

Será um quarteto de estreantes aquele que segue para a fase final da Liga das Nações. Depois de França e Espanha já terem garantido a qualificação, Itália e Bélgica são as outras duas selecções com presença assegurada na “final four” que se irá realizar em Outubro do próximo ano, ainda sem anfitrião escolhido - um dos quatro finalistas irá receber a competição. A segunda edição da Liga das Nações não terá, assim, nenhum dos quatro finalistas da estreia - o detentor do título, Portugal, mais Holanda, Inglaterra e Polónia.

No Grupo 1 da Liga A, ainda havia três candidatos ao apuramento, mas apenas a Itália controlava o seu próprio destino. E acabou por ser a “squadra azzurra” a garantir o lugar, com um triunfo por 0-2 em Sarajevo sobre a Bósnia e Herzegovina, num jogo que foi dirigido pelo português Artur Soares Dias. Foi o 22.º jogo sem perder para a equipa orientada por Roberto Mancini - a última derrota já vem de Setembro de 2018, frente a Portugal, também a contar para a Liga das Nações.

Foi um jogo de grande domínio italiano, mas de pouca pontaria, tantas foram as ocasiões criadas. Aos 22’, Belotti colocou a Itália na frente, com um remate de difícil execução após passe de Lorenzo Insigne. Os bósnios ainda tiveram alguma reacção, mas raramente ameaçaram a baliza de Donnarumma, e, já na segunda parte, a Itália ganhou outra tranquilidade no resultado aos 68’, com um golo “made in Sassuolo”. Manuel Locatelli fez a assistência e Domenico Berardi fez o golo de forma acrobática, o seu terceiro pelos “azzurri”.

Triunfo inglório

Para além de ter condenado a Bósnia à descida à Liga B, a vitória deixou a Itália com 12 pontos no topo do agrupamento e fora do alcance de Polónia e Países Baixos, de nada valendo o triunfo holandês por 1-2 em Chorzow. Os polacos entraram com tudo no jogo e já estavam em vantagem aos 6’, com um golo de Jozwiak - o médio do Derby County recebeu uma bola no meio-campo e foi com ela dominada até à área holandesa para fazer o 1-0. Só com a segunda parte bem adiantada é que a selecção orientada por Frank de Boer chegou ao empate, com um penálti convertido por Memphis Depay aos 77’, concretizando a reviravolta aos 84’, com um golo de Wijnaldum.

A luta no Grupo 2 iria resumir-se ao embate entre a Bélgica e a Dinamarca em Leuven. Foi um jogo animado e com bastantes golos, com o triunfo (e a qualificação) a cair para a equipa da casa, por 4-2. Lukaku foi uma das grandes figuras da partida, ao marcar dois dos quatro golos belgas, com Tielemans e De Bruyne a marcarem os outros dois. Pela selecção nórdica, marcaram Jonas Wind e Chadli (na própria baliza).

Foi desta forma que os belgas fecharam uma fase de grupos quase perfeita (cinco vitórias e uma derrota), terminando com 15 pontos, mais cinco que Dinamarca e Inglaterra, que fechou a sua participação com uma goleada por 4-0 sobre a Islândia. Phil Foden (dois golos), Declan Rice e Mason Mount marcaram os golos ingleses que ditaram a sexta derrota em outros tantos jogos para os islandeses, que seguem para a Liga B.

Esta também foi uma noite em que se decidiram as restantes subidas e descidas nas várias divisões da Liga das Nações. No Grupo 1 da Liga B, ficou tudo como estava, com dois empates e o mesmo resultado (1-1) nos jogos da última jornada, Áustria-Noruega e Irlanda do Norte-Roménia - sobem os austríacos, descem os norte-irlandeses. No Grupo 2, a República Checa garantiu a promoção, com uma vitória por 2-0 sobre a Eslováquia (que desceu), beneficiando da derrota da Escócia (1-0) em Israel.

No Grupo 3, a Hungria, um dos adversários de Portugal no Euro 2021, também subiu à Liga A com um triunfo por 2-0 sobre a Turquia (despromovida), enquanto a Sérvia aplicou uma goleada de 5-0 à Rússia. No Grupo 4, Gales fechou a sua campanha invicta com um 3-1 à Finlândia, enquanto o empate sem golos entre Irlanda e Bulgária manteve os irlandeses na Liga B.