Daniil Medvedev já está nas meias-finais das ATP Finals

A boa forma de Daniil Medvedev já lhe garantiu um lugar nas meias-finais das Nitto ATP Finals. O russo dominou Novak Djokovic em dois sets, ascendeu ao comando do Grupo Tóquio 1970 e somou a sétima vitória consecutiva nestas condições de piso rápido coberto, numa série culminada com a conquista do seu terceiro Masters 1000 em Paris. Esta foi a terceira vitória de Medvedev nos últimos quatro duelos com o líder do ranking.

“Gosto de o defrontar porque é um dos melhores do mundo, via-o na TV quando tinha oito anos e foi o primeiro do Big 3 que defrontei, na Taça Davis”, confessou Medvedev, após ganhar com um duplo 6-3. Servi bem e joguei de forma segura nos pontos importantes. Honestamente, acho que ele não jogou o seu melhor, mas acontece a todos; sempre disse que o Big 3 são grandes campeões porque lhes acontece menos. Ainda assim, é difícil vencê-los, mesmo num mau dia, por isso estou muito contente por ganhar. Sinto me bem, confiante e isso faz a diferença no court”, resumiu o número quatro mundial.

Djokovic, detentor de cinco títulos nas ATP Finals, entre 2008 e 2015, cedeu a partida inicial ao cometer a quarta dupla-falta e obteve um único break-point, a 0-2 do segundo set, sem sucesso, e continuou a ganhar muito poucos pontos com o segundo serviço, o que lhe retirou confiança e contribuiu para o excesso de erros não forçados: 28. Foi apenas a quinta vez em 52 encontros realizados nas ATP Finals que Djokovic saiu do court sem conseguiu quebrar o adversário.

À tarde, Alexander Zverev (7.º) obteve a primeira vitória no elitista torneio ao derrotar Diego Schwartzman (9.º), por 6-3, 4-6 e 6-3. O campeão de 2018 somou 10 ases e anulou seis de nove break-points. A eficácia do serviço de Zverev foi mais notória no set decisivo em que só executou dois segundos serviços e perdeu apenas três pontos nos quatro jogos em que serviu.

“Foi muito melhor do que na segunda-feira. Diego é um jogador muito difícil, merece estar aqui. Estou contente por ganhar e por ter a possibilidade de chegar às meias-finais. Na sexta-feira vou ter o encontro mais difícil que podia ter aqui, frente a Novak”, disse o alemão de 23 anos que, este ano, apenas perdeu dois dos 15 encontros que realizou indoors, ambos frente a Daniil Medvedev.

Schwartzman teve o mérito de recuperar de 1-3 no segundo set, mas reconheceu a superioridade do adversário. “Estou contente porque fiz uma boa recuperação. Penso que ele mereceu ganhar porque jogou melhor que eu nos momentos importantes e o serviço fez a diferença no terceiro set”, reconheceu o jogador de 1,70m de altura – menos 28 centímetros que o adversário.

Esta quinta-feira, disputa-se a terceira e última jornada do Grupo Londres 2020, com Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas a discutirem entre si o segundo lugar no Grupo e nas meias-finais. Antes, defrontam-se Dominic Thiem e Andrey Rublev.