Todas as temporadas de Twin Peaks juntas nos seus 30 anos em Portugal

A escassos dias do 30.º aniversário da estreia de Twin Peaks em Portugal, numa bem aventurada noite da RTP a 22 de Novembro de 1990, todas as temporadas da série que assombra até hoje a televisão estão juntas em streaming para os espectadores portugueses. As duas primeiras temporadas (1990-91) e Twin Peaks: O Regresso (2017 no TVSéries) estão na HBO Portugal a partir desta quarta-feira.

Sabemos que estamos em 2020 e que Twin Peaks está viva e de boa saúde — melhor do que a do mundo em tempo de pandemia e do que a da “rapariga morta” original, Laura Palmer — quando um dos momentos online do mês foi a participação de Kyle MacLachlan num desafio do TikTok em que o actor bebe o que só se pode supor ser um “damn good coffee” evocando Dale Cooper, o agente que conjurou com David Lynch para marcar a história da televisão moderna.

Fá-lo apropriadamente ao som de Dreams, dos Fleetwood Mac, com uma caneca da série que agora regressa nas suas múltiplas versões — a primeira temporada elogiadíssima, a segunda que descarrilou por pressão dos gestores do canal para que se respondesse à pergunta 90s “Quem matou Laura Palmer?” e matou a galinha dos surreais ovos de ouro; e a terceira, que até hoje vive num maravilhoso limbo entre cinema e televisão. Mas a Twin Peaks cinematográfica tem apenas uma entrada oficial, o filme Fire Walk With Me — Os Últimos Sete Dias de Laura Palmer que apesar de ter David Bowie e muito Lynch sem filtro até hoje divide a crítica.

Dreams, claro, porque os sonhos são uma parte essencial do processo criativo de David Lynch, co-autor e realizador de Twin Peaks, e da vida de Dale Cooper, o agente que em Abril de 1990 chegou à cidadezinha do Noroeste Pacífico dos EUA para investigar o que parecia um crime violento num cenário banal. Entram em cena o surrealismo e os enigmas de Mark Frost e David Lynch e o crime televisivo nunca mais foi o mesmo. Os sonhos, só esse ingrediente entre múltiplas dimensões, violências sobrenaturais e críticas muito reais ao belicismo do século XX, influenciaram muitos criadores e estão n’Os Sopranos ou em True Detective.

Twin Peaks é uma das mais influentes séries de sempre e é responsável pela contaminação da televisão pela linguagem literária do universo fantástico aliada ao olhar cinematográfico, precedida por outras pioneiras como Twilight Zone (A Quinta Dimensão). Os seus protagonistas são Kyle MacLachlan, Lara Flynn Boyle, Mädchen Amick, Dana Ashbrook ou Michael Ontkean, além da figura que paira sobre toda a história, a Laura Palmer interpretada por Sheryl Lee (que regressa à maneira de Twin Peaks, noutras identidades, ao longo dos primeiros 30 episódios). A primeira temporada tem apenas oito episódios, algo raro na televisão generalista norte-americana, e a segunda já tem os 22 episódios da praxe.

Em 2017, O Regresso foi uma das estreias do ano e um marco em si mesma — a sua narrativa saía e filmava pela primeira vez fora de Twin Peaks e do Noroeste Pacífico, voltavam velhos conhecidos e entravam novos convidados. Cada um dos 18 episódios (e o episódio 8 é um caso sério de criação) conta com uma participação musical especial, de Eddie Vedder a Sharon van Etten passando por Trent Reznor ou Chromatics. Entre os actores convidados estão Naomi Watts, Laura Dern, Jim Belushi ou Jennifer Jason Leigh. No final do ano, a revista francesa Cahiers du Cinéma elegeu Twin Peaks: O Regresso, como melhor filme de 2017.