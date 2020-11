Um objecto perdido numa sala

Perante um objecto que parece televisão — na planificação, no desenvolvimento dramatúrgico, na fotografia e na iluminação, na declinação do naturalismo televisivo que marca a representação dos actores — é grande a probabilidade de estarmos perante um objecto que seja mesmo televisão. É caso de O Nosso Cônsul em Havana, versão “compacta” do que começou por ser uma série de televisão, e que agora chega, dispensavelmente, à exibição em sala.

