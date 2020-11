Covid-19 em Portugal: maior número diário de recuperados e novo máximo de internamentos em cuidados intensivos

Portugal registou mais 81 mortes por covid-19 e 4452 casos de infecção. No total, o país contabiliza 3553 óbitos e 230.124 infecções. Os dados foram divulgados na actualização diária do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), com informação relativa a segunda-feira, dia 16.

Estão internadas 3028 pessoas (menos 12), um decréscimo após dois dias consecutivos a subir. Nas unidades de cuidados intensivos estão agora 431 pessoas (mais cinco), o que representa um novo máximo.

Com mais 7290 pessoas que conseguiram recuperar, o total sobe para 149.445. Este é o maior número diário de pessoas que recuperaram desde o início da pandemia. No dia 24 de Maio, o boletim da DGS indicava um valor superior (9844), mas devido a uma recontagem dos dados. Há menos 2919 casos activos, para um total de 77.126. Este valor resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

A maioria (2941) dos novos casos foi identificada no Norte (66%), onde morreram 43 pessoas no último dia. Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 812 novos casos (18%) e ocorreram 21 mortes. As restantes mortes foram registadas no Centro (11), no Alentejo (quatro) e no Algarve (duas).

A taxa de letalidade global em Portugal é de 1,5%. Cerca de 87,5% das vítimas que morreram com covid-19 tinham mais de 70 anos: 3107. Foi nestas faixas etárias que morreram mais pessoas no último dia: 14 homens e sete mulheres entre os 70 e os 79 anos; 20 homens e 35 mulheres com mais de 80 anos. Na faixa etária dos 50 aos 59 anos registou-se o óbito de dois homens e morreram dois homens e uma mulher com idades entre os 60 e os 69 anos.

Relativamente aos dados por região, o Norte tem o maior número de casos de infecção: 116.966. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (81.621), o Centro (21.406, mais 353), o Alentejo (4547, mais 243) e o Algarve (4238, mais 65). A Madeira regista 721 infecções (mais 27) e os Açores 625 (mais 11).

O maior número de mortes por covid-19 ocorreu no Norte: 1650. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (1323), Centro (444), Alentejo (83), Algarve (36), Açores (15) e Madeira (duas).