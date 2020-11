Correio da Manhã acordou pagar 30 mil euros a denunciante do Cashball, diz Polícia Judiciária

O relatório final da Directoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) revela que o empresário Paulo Silva, que ficou conhecido como o denunciante do Cashball, terá feito um acordo com jornalistas do Correio da Manhã onde recebia 30 mil euros em troca de uma entrevista sobre os alegados subornos para viciar jogos de futebol e de andebol a favor do Sporting. Paulo Silva alegava que agia a mando de dirigentes do Sporting, implicando André Geraldes, então director desportivo dos “leões”, no alegado esquema de viciação de resultados.

“Conforme se estatui do Auto de Gravação e Relatório das intercepções, é possível verificar que Paulo Silva estabeleceu contactos com jornalistas no sentido de dar uma entrevista sobre os factos em investigação no qual terá sido estipulado uma contrapartida de 30 mil euros, 20 mil para falar do futebol e 10 mil para falar do andebol”, lê-se no relatório da PJ, onde é sublinhado que o empresário, apesar de ter sido notificado sobre o facto de o processo estar em segredo de Justiça, “concedeu uma entrevista ao jornal Correio da Manhã, onde revelou todo o conteúdo do objecto de investigação dos presentes autos, o que corrobora o teor das intercepções telefónicas”.

No entanto, uma escuta entre Paulo Silva e o seu advogado, Carlos Macanjo, demonstra que apesar de acordado, o Correio da Manhã, não terá pago. O empresário queixa-se ao advogado que o jornal não cumpriu com o acordo e o advogado, diz-lhe, segundo o jornal Expresso, que devia ter feito um contrato por escrito com a Cofina.

Contactado pelo PÚBLICO, Octávio Ribeiro, director do Correio da Manhã, negou qualquer acordo. “Desminto em absoluto! Nunca pagámos e nem pagaremos a alguém para ser entrevistado ou prestar declarações! A direcção do CM nunca teve essas práticas. Condena-as, aliás, por poderem manipular a verdade dos factos. Desconheço em que indícios a PJ assenta essa grave presunção de acordo para declarações em on, mas sei que são falsos e que essa presunção e, em sim mesma, uma difamação grave sobre o CM”, afirmou por escrito em resposta ao pedido de esclarecimento do PÚBLICO.

PJ destaca contradições

O relatório final da PJ enuncia várias contradições nas versões contadas por Paulo Silva, o alegado corruptor de árbitros e jogadores. Num desses episódios, relativo ao jogo de andebol entre o Madeira SAD e o FC Porto, Paulo Silva disse às autoridades que se encontrou com o árbitro da partida na Madeira, oferecendo-lhe 1500 euros para que os “dragões” fossem derrotados. O denunciante do Cashball disse à polícia que a viagem à Madeira foi reservada por alguém ligado ao Sporting.

A TAP, companhia aérea que realizou a viagem até ao Funchal, informou as autoridades que, apesar de existir uma reserva em nome de Paulo Silva, os bilhetes não foram usados. Ou seja, no dia em que Paulo Silva se teria alegadamente encontrado com árbitro, nem sequer estaria na Madeira, invalidando todas as anteriores declarações prestadas às autoridades sobre este jogo. A polícia concluiu ainda que, nesta partida, nenhum dinheiro foi trocado entre Paulo Silva e o árbitro, numa partida que o FC Porto venceria.

Empresário terá tentado subornar jogador do Chaves

Paulo Silva disse à PJ que foi pressionado por João Gonçalves a abordar cinco jogadores: Leandro Feire, do Grupo Desportivo de Chaves, Pedro Trigueira, guarda-redes do Vitória Futebol Clube, João Aurélio, também do Vitória Sport Clube, Bruno Nascimento do Clube Desportivo Feirense, e Ruben Lima do Moreirense Futebol Clube.

Garante que acabou por só abordar um deles, Leandro Freire, apesar de ter dito a João Gonçalves que tinha abordado todos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Paulo Silva contou que ofereceu a Leandro Freire 25 mil euros, ou seja 12.500 euros por cada jogo em que este teria de actuar para que o resultado favorece o Sporting. Disse que inicialmente, o jogador não estava receptivo, mas que depois disse: “estou com você”.

Inquirido pela PJ, José Gonçalves, à data director desportivo do Chaves, confirmou que num dos dias anteriores ao primeiro jogo com o Sporting, Leandro Freire pediu para falar consigo e disse-lhe que tinha recebido um contacto de um indivíduo que disse ser empresário e que tinha uma proposta para ir para o estrangeiro. Contou que se encontrou com ele, mas que afinal ele ofereceu-lhe dinheiro para prejudicar o Chaves em dois jogos contra o Sporting. O jogador disse que recusou e que se foi embora.

O próprio jogador confirmou o mesmo à PJ e referiu que até disse aos directores que compreendia que não o colocassem a jogar, mas acabaram por o colocar em campo à mesma.