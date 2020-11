Conselho Geral Independente da RTP já tem novo presidente: José Vieira de Andrade

É um nome para assegurar a continuidade da filosofia: José Vieira de Andrade, que já fazia parte do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP desde Setembro de 2017, é o novo presidente do órgão de supervisão e fiscalização do serviço público de rádio e televisão. A eleição decorreu nesta terça-feira e Vieira de Andrade foi escolhido pelos restantes cinco membros do CGI, três deles também novos.

Para além de Vieira de Andrade, professor catedrático da área do Direito, mantiveram-se no CGI a professora catedrática Helena Sousa (cooptada em 2017) e o diplomata Francisco Seixas da Costa (indicado pelo primeiro Governo de António Costa). A eles juntaram-se no mês passado o ex-vice-presidente da ERC e antigo secretário de Estado da Comunicação Social de Guterres, Alberto Arons de Carvalho, a administradora da Fundação Champalimaud e antiga ministra da Saúde, Leonor Beleza, e a antiga jornalista da RTP e antiga deputada do PS e vereadora da Câmara do Porto, Manuela Melo.

Vieira de Andrade substitui António Feijó, que acumulou o cargo durante seis anos com a vice-reitoria da Universidade de Lisboa. Do CGI saem também Simonetta Luz Afonso e Diogo Lucena. Os três terminaram o mandato em Setembro.

A curto prazo, o novo CGI tem que definir a forma como será escolhida a futura administração, uma vez que a equipa de Gonçalo Reis termina o mandato em Janeiro, embora se mantenha em funções pelo menos até Março para fechar as contas deste ano. Poderá ser uma forma completamente diferente da nomeação, como o concurso público ou até através de recurso a empresa de headhunter.

Ao CGI cabe também a tarefa de desenhar as novas linhas de orientação estratégicas para o triénio 2021-2023, de forma a que, com base nelas, a equipa que suceder à de Gonçalo Reis possa definir um plano estratégico que dê corpo às orientações do órgão de supervisão. Mas essa tarefa pode desta vez demorar um pouco mais, uma vez que o Governo está a rever o contrato de concessão da RTP, o que deverá implicar algumas mudanças, incluindo a criação de um novo canal na TDT dedicado ao Conhecimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre os três novos membros, Leonor Beleza foi escolhida pelo Conselho de Opinião num processo que causou algum desconforto no seio daquele órgão, uma vez que a presidente da Champalimaud entrou na corrida para a eleição quase no fim, quando já tinha sido analisado e aprovado o currículo do jornalista António Borga. Mas a social-democrata acabou por ganhar por quatro votos (teve 18 e António Borga 14), apesar das críticas sobre a sua falta de experiência na área de media.

Já Arons de Carvalho foi nomeado pelo Governo de António Costa. Depois, o antigo governante socialista e a antiga ministra da Saúde dos governos de Cavaco Silva, cooptaram Manuela Melo, um dos rostos carismáticos da RTP Porto dos anos 80. Pertenceu aos quadros da RTP entre 1973 e 2002, mas suspendeu funções para assumir o cargo de vereadora com o pelouro da Cultura e Turismo (de 1990 a 2002) na Câmara do Porto, primeiro com o socialista Fernando Gomes, e mais tarde também em acumulação o de vice-presidente (entre 1999 e 2002) da autarquia, já no mandato do socialista Nuno Cardoso.

Com a nova configuração, o CGI tem apenas duas pessoas com ligações aos media, a investigadora Helena Sousa, que se mantém, e o ex-vice-presidente da ERC, Arons de Carvalho.