Azeredo Lopes acusa investigadores de Tancos de ignorarem funcionamento das instituições militares

O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, acusou esta terça-feira os investigadores do caso de Tancos, em que responde por vários crimes, de desconhecerem o funcionamento das instituições militares. “Quando quiserem deter o director-geral da Policia Judiciária Militar, a procuradora-geral da República e o director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal vieram ao meu gabinete com grande urgência”, para que assinasse a papelada que lhes permitiria fazê-lo, exemplificou. “Mas quem tinha de assinar esses documentos era o Exército.”

Acusado de abuso de poder, favorecimento, prevaricação e denegação de justiça, o antigo governante deu outros exemplos de como o Ministério Público e a Polícia Judiciária terão, por ignorância, tirado conclusões erróneas sobre aquilo que se passou relativamente ao processo de devolução do armamento militar. Segundo a acusação, o material roubado em Tancos foi entregue pelos ladrões depois de os militares se terem comprometido a deixá-los ficar impunes relativamente ao roubo.

“Encarar-me como uma espécie de chefe de secretaria, como faz a acusação, é de uma total insensatez. É desconhecer as características únicas do Ministério da Defesa Nacional”, declarou, num depoimento que se estendeu ao longo de várias horas e em que por mais de uma vez foi advertido pelo juiz que dirige o julgamento, a decorrer no Tribunal de Santarém, para que se focasse nos acontecimentos em causa, sem se dispersar por assuntos laterais.

Como já tinha feito em fases anteriores do processo, Azeredo Lopes voltou a negar qualquer envolvimento no esquema alegadamente gizado pelos militares para recuperarem a todo o custo as granadas, munições e outros explosivos, mesmo à custa de deixarem escapar os ladrões.

Confrontado com as mensagens escritas que enviou ao deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro no dia do achamento das armas – “Eu sabia, mas tive de aguentar calado a porrada que levei. Mas não sabia que ia ser hoje” -, o ex-ministro garantiu que a única coisa de que teve conhecimento prévio foi do bom andamento da investigação levada a cabo para reaver o material militar, e não da encenação e do encobrimento que alegadamente tiveram lugar. De resto, acrescentou, nesta altura já não estava muito preocupado com as consequências do furto, uma vez que os militares lhe tinham garantido que o material com maior potencial de letalidade levado de Tancos, mísseis anti-carro, se encontrava, afinal, obsoleto.