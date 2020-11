ARS do Norte já está a usar testes rápidos de antigénio e prevê “aumentar de forma significativa” testagem “nesta semana”

A Administração Regional de Saúde do Norte já “recebeu 13.600 testes rápidos provenientes da Reserva Estratégica Nacional”, confirmou esta entidade numa resposta enviada ao PÚBLICO por escrito. E já fez 132 testes deste tipo, rápidos de colheita por zaragatoa, tendo 55 sido positivos.

“Neste momento já efectuamos testes rápidos em ADR [Áreas Dedicadas para Doentes Respiratórios] e em lares. Fizemos na primeira semana, ainda em fase de teste, 132 testes, tendo 55 sido positivos (41,67%) e 77 negativos. Os testes negativos repetiram colheita por RT-PCR. Prevemos nesta semana aumentar de forma significativa os testes realizados”, responde por escrito o gabinete de imprensa, confirmando que “a ARS Norte recebeu 13.600 testes rápidos provenientes da Reserva Estratégica Nacional”.

A norma da Direcção-Geral de Saúde que prevê as situações em que se pode usar este tipo de testes entrou em vigor a 9 de Novembro. Desde que a norma entrou em vigor, em conjunto com o decreto que regulamenta o estado de emergência, que dirigentes escolares e de lares têm afirmado não terem recebido qualquer orientação sobre o tema. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) já fez saber que explicará tudo “a seu tempo”. Mas, afinal, pelo menos, no Norte, a ARS garante já ter usado este tipo de testes em lares, ainda que “em fase de teste”.

O PÚBLICO questionou as diferentes administrações regionais de saúde sobre quantos testes rápidos de antigénio já tinham sido enviados para estas estruturas, sobre quantos já tinham sido feitos, em que situações e com que resultados. Mas, para já, apenas as ARS do Norte e do Algarve responderam.

A ARS do Algarve esclareceu que “os testes rápidos de detecção de antigénio recebidos na Administração Regional de Saúde do Algarve foram distribuídos pelas ADR - Áreas Dedicadas para Doentes Respiratórios da região e pelas unidades hospitalares do Centro Hospitalar Universitário do Algarve” e que, “até ao momento, ainda não se verificou nenhuma situação em que fosse necessária a utilização destes testes nem em escolas nem em lares da região”.

Numa resposta enviada ao PÚBLICO por escrito, a DGS esclareceu apenas, sem mais detalhes sobre locais ou entidades que os fizeram, que “até ao dia 15 de Novembro foram contabilizados no SINAVE [Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica] cerca de 565 casos confirmados por TRAg [Testes Rápidos de Antigénio]”.