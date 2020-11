Manuel Monteiro aceita acordo nos Açores e insiste em aliança entre PSD e CDS

O antigo líder do CDS, Manuel Monteiro, considera que o acordo de incidência parlamentar com o PSD, CDS, PPM e o Chega nos Açores “não põe em causa os alicerces do regime”.

Em declarações à TSF, Manuel Monteiro aponta o dedo ao PSD e ao CDS por não compreenderem o que se passa à direita. “O acordo de incidência parlamentar nos Açores, ainda que consubstancie uma coligação pela negativa, não creio que vá pôr em causa os alicerces do regime. O que pode pôr em causa os alicerces do regime é a ausência de resposta dos partidos fundadores do regime para perceberem o que é que faliu”, disse.

O antigo líder do CDS, que voltou a ser militante do partido em Abril deste ano, considera haver “fragilidades objectivas manifestas do CDS e do PSD” de “impedirem o crescimento do Chega”. E insiste que os dois partidos “deviam fazer e não fazem” um trabalho conjunto para “construir um projecto alternativo pela positiva”.

Manuel Monteiro atribui parte da polémica em torno do acordo com o Chega a questões internas do PSD. “Muitas pessoas que são opositores do dr. Rui Rio e que também estão contra o acordo, não pelo acordo em si mas pela potencialidade que ele traz de poder levar o dr Rui Rio a primeiro-ministro mesmo que o PSD fique em segundo lugar numas eleições legislativas que ocorram no tempo certo ou de forma antecipada”, afirmou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre a sua intenção de voltar a disputar a liderança do CDS, Manuel Monteiro não deu uma resposta fechada: “Se ele [Francisco Rodrigues dos Santos] levar o CDS a bom porto, e eu espero que leve, então teremos líder por muitos anos. Se não… oiça, temos de falar”.

Manuel Monteiro saiu do CDS em 2003, em ruptura com Paulo Portas, e fundou um novo partido, a Nova Democracia, entretanto extinto. Já em Abril deste ano, sob a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos, foi-lhe concedido um novo cartão de militante do partido que liderou entre 1992 e 1998.