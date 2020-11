IL critica falta de informação sobre pandemia e Chega quer Marcelo a impedir medidas “implacáveis” como o recolher obrigatório

Os deputados do Chega e da Iniciativa Liberal alinham pela crítica ao Governo por causa do horário do recolher obrigatório ao fim-de-semana que, alegam, está a destruir a restauração, o comércio e a hotelaria. À saída da audiência com o Presidente da República, o deputado e líder do Chega colocou até parte do ónus em Marcelo Rebelo de Sousa para que a medida de recolher obrigatório às 13h ao fim-de-semana não seja incluída no próximo estado de emergência que deverá ser aprovado no Parlamento esta semana.

“Fizemos ver ao Presidente da República que não interessam nada os moldes do seu decreto se depois na legislação em concreto o Governo mantém estas medidas em vigor (...) anunciadas a um sábado à meia-noite e que nem passaram pela Assembleia da República nem por qualquer partido que viabilizou o estado de emergência”, contou André Ventura. “Sentimo-nos enganados e defraudados.” O líder do Chega defendeu que Marcelo deve chamar António Costa e dizer-lhe que dá ao Governo “este chapéu legal, jurídico e constitucional mas é preciso que as medidas sejam respeitadoras, proporcionais e adequadas, e não destrutivas e implacáveis com a economia e a saúde pública”.

Tal como fizera pouco antes o deputado da Iniciativa Liberal, Ventura, que também irá votar contra a renovação, criticou o “caos económico e social gigantesco” e as medidas “confusas e mudadas já durante a execução do estado de emergência”, que “matam a restauração e o comércio” e concentram as pessoas em certos horários. Foi por isso que o Chega deu entrada com uma nova intimação no tribunal admnistrativo contra a restrição do horário do comércio e restauração ao fim-de-semana, que foi subscrita também por profissionais do sector.

Medidas de apoio no OE2021

O deputado e líder da Iniciativa Liberal também critica o Governo por decretar o recolher obrigatório na maior parte do fim-de-semana, obrigando a restauração e o comércio a fechar portas mas sem justificar as medidas com a divulgação pública de dados sobre a “eficácia real das medidas no controlo da pandemia e as consequências sobre a economia”.

“Há três meses que não temos acesso a qualquer dado estruturado e fidedigno sobre o que se está a passar em termos pandémicos. É evidente que há uma relação entre a quantidade de contactos das pessoas entre si a velocidade de contágio, mas não podemos fechar todos em casa durante seis meses”, defendeu João Cotrim de de Figueiredo lamentando que não se saiba, por exemplo, “a evolução do índice de contágio nas várias regiões do país nos últimos dois meses”.

À saída da audiência com o Presidente da República, João Cotrim de Figueiredo mostrou-se contra a renovação da declaração do estado de emergência e sobretudo contra o recolher obrigatório a partir das 13h ao sábado e domingo, defendendo ser preciso “caldear” as medidas do combate à infecção com as de protecção aos comerciantes. O deputado contou que o Presidente está “com vontade” de renovar o estado de emergência. “Creio que irá existir, mas é evidente para todos que as medidas tomadas ao fim-de-semana não fazem qualquer espécie de sentido. Ficaria muito surpreendido se elas fossem permitidas pelo decreto do próximo estado de emergência.”

“Quando há medidas tão gravosas para a restauração e alojamento, comércio e serviços presenciais, não se percebe que não seja caldeado com medidas eficazes de combate à pandemia. Fechar [o comércio] à uma da tarde ao fim-de-semana provoca acumulação de pessoas da parte da manhã não me parece que tenha qualquer eficácia do ponto de vista do combate pandémico e prejudica muitíssimo milhares de negócios por esse país fora”, apontou João Cotrim Figueiredo. “Esse equilíbrio não está a ser atingido.”

Daí que tenha defendido perante o Presidente da República algumas propostas de alteração da IL ao OE2021 como a redução do IVA de toda a restauração para 6%, o reembolso antecipado do IRC para as empresas em dificuldades, a revisão em alta do mínimo de existência no IRS para isentar mais famílias, o investimento no SNS para recuperar listas de espera de consultas e cirurgias. João Cotrim de Figueiredo insistiu que o OE2021 “não responde aos problemas que a economia enfrenta, não a prepara para a recuperação nem protege as pessoas que estão a ser mais afectadas pelas medidas de contenção”.

Nesta terça-feira à tarde são ainda ouvidos por Marcelo Rebelo de Sousa os representantes do PEV e do PAN.