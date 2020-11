CDS: um partido fragmentado à espera de um conselho nacional

A direcção do CDS pondera marcar um conselho nacional para analisar os resultados eleitorais nos Açores e para tomar uma posição sobre presidenciais, mas ainda não se sabe se vai ser possível por causa do agravamento das medidas e porque as cúpulas querem evitar qualquer má leitura pública desse tipo de iniciativas políticas. O certo é que o CDS se tem mostrado fragmentado e nem a questão dos Açores, onde o partido faz agora parte do governo regional, serviu como cimento para unir.

