Portugal a caminho da smart education

A sala de aula está a transformar-se. Por força das circunstâncias e das necessidades, estes espaços têm vindo a digitalizar-se, assumindo-se também como plataformas de acesso a conhecimento online, onde um aluno pode seleccionar módulos e conteúdos ajustados ao seu nível de conhecimento. Ao recorrer, por exemplo, a técnicas de Inteligência Artificial e machine learning, será possível construir um perfil de cada aluno e desenvolver uma abordagem personalizada, apresentando sugestões individualizadas de conteúdos educativos com base em pesquisas anteriores, mas também correlacionando os resultados dos exames, os seus pontos fortes e menos fortes, o percurso académico, os comentários e recomendações de professores.

É também possível olhar para as técnicas utilizadas pelos assistentes virtuais – Siri, Alexa ou Google Assistant – e adicionar conceitos e tecnologias presentes em diferentes setores de atividade, como os call centers, e perceber que, em conjunto, podem vir a ser determinantes para o futuro do sistema educativo. As possibilidades são imensas: um aluno pode ditar um critério de pesquisa e decidir como obter a resposta, recorrer a projecções de Realidade Aumentada para ter uma melhor percepção ou visualizar a disponibilidade dos professores e o método de contacto – presencial, chamada de voz, vídeo-chamada, chat ou email. Por outras palavras, os desafios do futuro passarão, em grande parte, por perceber como adoptar e massificar a utilização plena das Tecnologias de Informação e Comunicação no sistema educativo.

Vejamos então os números avançados nos Global Online Education Market Forecasts 2020-2025. Neste documento produzido pela Research and Markets prevê-se que o mercado de educação em modo remoto atinja uma taxa de crescimento anual composta na ordem dos 9,23% a nível global, com estimativas a apontarem para que este segmento possa valer qualquer coisa como 319 mil milhões de dólares em 2025.

No entanto, nenhuma discussão sobre as metodologias a implementar pode ser feita sem considerar o espaço físico das instituições de ensino e as condições que proporcionam aos alunos para que estes queiram prolongar o tempo passado nas escolas e universidades, algo especialmente relevante quando proliferam as ferramentas de ensino à distância. É aqui que temos de pensar em como fazer evoluir as infra-estruturas físicas, em linha com o conceito do Smart Campus.

O conceito não é novo e assenta na capacidade de recolher, interpretar e utilizar dados para permitir uma melhor experiência do aluno e uma gestão mais eficaz das instalações e dos serviços. O que está a mudar é a capacidade de recolher e analisar esses dados em simultâneo e com maior rapidez, numa era em que o número de dispositivos, lugares, objectos e indivíduos a partir dos quais podemos recolher inputs aumenta significativamente. Estas mudanças estão a provocar uma escalada impressionante dos volumes de informação, implicando a necessária evolução das infra-estruturas de suporte.

Um campus inteligente torna as instituições mais eficientes e tende a reduzir custos operacionais seja pelo aumento da eficiência dos edifícios – e.g. ligar ou desligar luzes e ar condicionado de acordo com a ocupação; gestão inteligente dos níveis de energia necessários para alimentar dispositivos –, ou pela diminuição dos processos burocráticos e gestão administrativa, que passam a dispensar visitas à secretaria física: matrículas, revisão de notas, agendamento de exames, publicação de pautas e horários, serviços de transporte, entre outros.

Em suma, a evolução das infra-estruturas rumo a um Smart Campus está directamente relacionada com a evolução dos equipamentos e das tecnologias tradicionais – como por exemplo as redes Wi-Fi e Wired, equipamentos de computação e armazenamento –, bem como com o desenvolvimento de outras tecnologias no âmbito do Cloud Computing, High-Performance Computing, Big Data, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, machine learning, Realidade Aumentada ou Realidade Virtual. Será através desta conjugação que conseguiremos evoluir as infra-estruturas das instituições de ensino, em linha com as ambições de transição digital do país.

