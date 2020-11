Da sã memória (resposta a Moreira da Silva)

Jorge Moreira da Silva escreveu neste jornal um artigo em que considera inaceitável o acordo do PSD com o Chega nos Açores. Diz ser algo que “gera uma repulsa tão grande” que entende ser necessário um congresso extraordinário para clarificação das posições do partido. Ora um pedido de clarificação é sempre louvável. Tal como o são, de resto, a sã memória e os mea culpa. Onde estava a virgindade ofendida de Moreira da Silva quando, em 2017 e na anterior direcção, Ventura foi candidato autárquico pelo PSD a Loures? Se o que o choca é a xenofobia e as “visões perversas, sectárias, retrógradas e bafientas da sociedade”, já nessa altura era claro ao que André Ventura vinha. Não se lembra do discurso sobre os ciganos? O CDS na altura retirou o apoio a Ventura e lançou um candidato de última hora, lembra-se disso?

Concedo-lhe que nestes três anos tenha mudado de opinião. Ou que na altura andasse distraído. Mas ficava-lhe bem referir isso. O que não lhe fica bem, ou pelo menos não lhe é credível, é vir para as páginas deste jornal, de peito feito, dedo em riste, e aura de impoluto, falar em “bússolas éticas e morais”. Onde andava em 2017, quando a direcção era outra – e lhe era muito mais próxima? Note, porém, que não entro nas efabulações de Rui Tavares, que acha que o mediatismo actual de Ventura se deve a Passos Coelho. Não sejamos cínicos. Os tempos estão para populistas histriónicos e, se não fosse este, seria infelizmente outro.

Francisco Queirós, Nápoles

Clarificação

Li no PÚBLICO, com toda a atenção, o artigo de Jorge Moreira da Silva sobre o acordo PSD/Chega e entendo as suas preocupações quanto à necessidade do partido a que pertence esclarecer os eleitores sobre onde chegam os limites do seu ideário político. O que me leva a escrever tem a ver com o congresso extraordinário que propõe com base na temática: política de coligações e entendimentos. De facto, erradamente encostado à direita, o PSD deve reflectir se continua de facto defensor ou não de uma social-democracia que, na sua vertente humanista de base, assente nos valores do indivíduo e da sua afirmação social, ou se pelo contrário pretende continuar ao sabor do vento em função de circunstâncias de ocasião.

É importante que os eleitores saibam, quando votam, qual o sentido do que estão a fazer: se vão na direcção da sua consciência ou se, sem o saberem, estão a abrir caminho a vias extremistas não directamente assumidas.

Jorge Moreira da Silva veio pôr a questão na praça pública e isso obriga a uma necessária clarificação de que o PSD hoje ou amanhã não se poderá furtar, esteja ou não a sua voz no rol – parafraseando Ana Sá Lopes – de “posições minoritárias”. Espera-se que, pelo menos, até um dia...

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Suicídios políticos

Dos partidos políticos, os cidadãos que não pertencem às “claques” e que afinal são o fiel da balança esperam não a melhor tirada no Parlamento, mas acima de tudo bons exemplos. Independentemente de ter sido bem organizada, a festa do Avante! foi um tiro no pé, cujo efeito foi o PCP ter ficado coxo nos Açores. Se agora persistir na organização do congresso nesta altura, será um verdadeiro suicídio e é pena porque ainda faz falta.

Rui Rio deveria saber que nenhum partido político português (felizmente) tem fiéis suficientes para ganhar eleições. Deste modo, os eleitores que contavam com ele para suceder a António Costa e que não se revêm em partidos racistas e xenófobos vão votar uns no PS outros no CDS. A A(Ventura) de Rio a meu ver acabou com a sua carreira política Isto foi uma casca de banana posta por um Chico não esperto, mas inteligente.

Meus amigos do PSD: se não tirarem esta casca do caminho, tal como o PCP pagou nos Açores, o PSD certamente vai pagá-las nas autárquicas, porque já se sabe o que uma maçã podre faz dentro de um saco.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Médicos venezuelanos

A ser verdade o que se passa com os médicos/as venezuelanos, cerca de uma centena, que na sua maioria estão a limpar casas de banho em hotéis, a trabalhar na construção civil, a servir a mesa em cafés ou mudar fraldas nos hospitais, tudo denunciado no PÚBLICO de 14 de Novembro, a ser verdade, é uma autêntica vergonha para o nosso país. Embora para se exercer medicina em Portugal sejam precisos determinados requisitos, não há aparentemente razão válida para as situações descritas.

Carlos Leal, Lisboa