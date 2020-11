Partido Trabalhista levanta suspensão de Jeremy Corbyn

Jeremy Corbyn foi readmitido como militante e membro da bancada parlamentar do Partido Trabalhista britânico de pleno direito. A direcção liderada por Keir Starmer decidiu reverter a decisão de suspender o anterior líder, tomada há cerca de duas semanas, na sequência da reacção crítica do histórico dirigente trabalhista a um relatório que criticava a sua gestão das denúncias de anti-semitismo dentro do Labour.

A decisão surge na sequência de uma longa publicação de Corbyn nas redes sociais, nesta terça-feira, na qual esclarece que nunca quis defender que as acusações de anti-semitismo no partido são “exageradas” ou “excessivas”.

“O argumento que quis demonstrar era que a maioria dos membros do Partido Trabalhista eram e continuam a ser anti-racistas convictos, que se opõem profundamente ao anti-semitismo”, escreveu o ex-líder no Facebook. “Lamento a dor que questão causou junto da comunidade judaica e não pretendo fazer mais para a exacerbar ou prolongar”, acrescentou Corbyn.

O antigo dirigente máximo do Labour (2015-2020) e deputado (desde 1983), que guiou o partido nas últimas eleições legislativas, não negou a existência de anti-semitismo no partido de centro-esquerda britânico, mas disse, na altura, que toda questão tinha sido “dramaticamente exagerada por motivos políticos”.

Last month, I was suspended from the Labour Party, after 54 years’ membership and four and a half years as party... Publicado por Jeremy Corbyn em Terça-feira, 17 de novembro de 2020

Para além disso, contrariou algumas conclusões do relatório da Equality and Human Rights Commission (EHRC) – que apontou “falhas graves na liderança do Partido Trabalhista” face aos casos e referiu que o procedimento adoptado para lidar com as queixas de anti-semitismo foi “inadequado” –, dizendo que a sua direcção fez “melhorias significativas, que tornaram muito mais fácil e rápido expulsar anti-semitas”.

Eleito para o lugar de Corbyn em Abril, Keir Starmer tinha assumido ter ficado “profundamente desapontado com a resposta de Jeremy Corbyn”, tendo-a acolhido com um desafio à sua intervenção no mesmo dia, na qual proclamou um “dia de vergonha para o Partido Trabalhista”, por ter “falhado ante a população judaica”.

A reversão da suspensão de Corbyn está a ser entendida pelos media britânicos como uma estratégia para apaziguar um partido que ameaça voltar a partir-se ao meio, numa altura em que morde os calcanhares nas sondagens ao Partido Conservador, do primeiro-ministro, Boris Johnson.

“Estou satisfeito por ter sido readmitido no Partido Trabalhista e gostaria de agradecer a todos os militantes, sindicatos e apoiantes, aqui e em todo o mundo, que ofereceram a sua solidariedade”, celebrou Corbyn nas redes sociais.

“O nosso movimento deve agora unir-se para se opor e derrotar este Governo conservador profundamente prejudicial”, acrescentou.