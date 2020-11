Nagorno-Karabakh: na terra queimada há sempre gente a chegar e a partir

Ashot Khanesyan, um arménio de 53 anos que viveu durante quase três décadas na região de Kelbajar, no enclave do Nagorno-Karabakh, teve duas grandes decisões para tomar nos últimos dias. A primeira: queimar ou não queimar a casa que construiu com as suas próprias mãos. A segunda: deixar para trás as galinhas ou as batatas. A “consciência” convenceu-o a não pegar fogo à casa de uma vida e o pragmatismo levou-o a optar pelos animais.

