“Eu sou do bairro” é a campanha com que Oeiras quer combater estigmas

“Eu sou do Bairro” é o nome da nova campanha lançada pelo município de Oeiras e que pretende acabar com os preconceitos relativamente aos bairros sociais, dando a conhecer casos de sucesso de jovens oriundos destes locais.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, diz que a ideia de lançar este projecto surgiu num momento em que o tema do racismo ocupava as manchetes da imprensa e que isso o impeliu a mostrar que “há coisas boas que se fazem neste país”. “Nascer num bairro social não deve ser um estigma, e o que pretendemos com esta iniciativa é puxar para cima e mostrar as coisas boas que se fazem neste país, independentemente da cor dos cidadãos ou da sua religião”, frisa o autarca.

Admitindo-se “orgulhoso” pelo trabalho desenvolvido em Oeiras no plano da habitação, “pioneiro na eliminação das barracas”, Isaltino Morais realça também que pode assistir à ascensão social de pessoas oriundas desses bairros e que a discussão deve ser em torno do combate às desigualdades e não sobre a cor de pele.

“Esta ideia nasceu numa altura em que havia uma discussão muito acalorada, a que assisti com perplexidade, para saber se os portugueses eram ou não racistas, quando julgo que o mais relevante é combater as desigualdades e a pobreza. Por isso, entendemos que era fundamental chamar à atenção para casos de pessoas que, tendo nascido num meio adverso, numa barraca, souberam aproveitar as oportunidades para vingar e conseguiram quebrar o ciclo de pobreza através da educação e do seu desenvolvimento pessoal”, sublinha o autarca.

Um desses casos é o do protagonista do primeiro vídeo do projecto, Marcelino Sambé, bailarino principal do Royal Ballet de Londres, que nasceu e cresceu no bairro do Alto da Loba, em Paço de Arcos.

Nesta campanha, que terá mais vídeos a serem lançados nas próximas semanas, participaram jovens cujas origens são de bairros municipais de Oeiras e que hoje se destacam como bailarinos, modelos, apresentadores e actores, desportistas, políticos ou advogados. Alguns desses jovens assistiram à transformação do concelho, particularmente dos locais onde moravam, antigos bairros de barracas que hoje desapareceram.