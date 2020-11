Em “tempos complicados”, Vícios de Mesa lança kit para fazer pizza em casa (e em família)

“Recria as tuas pizzas preferidas em casa”. Em “tempos complicados”, o Vícios de Mesa, restaurante do espaço Maus Hábitos, no Porto, lançou um projecto pensado para “todos aqueles que gostam de pôr as mãos na massa... em casa”.

Chama-se Kit Vícios e quer proporcionar a todos os clientes a possibilidade de recriar em casa, com miúdos (e graúdos), algumas das pizzas servidas no restaurante do espaço de intervenção cultural e artística que fica no quarto andar do número 78 da rua de Passos Manuel.

Disponível através da aplicação Uber Eats ou mediante reserva por telefone ou mail para levantamento no local, os clientes só têm de escolher o pack (de duas, quatro e seis pizzas) e as pizzas que desejam confeccionar (de um total de cinco), havendo ainda a possibilidade de acrescentar ingredientes extra. O Vícios de Mesa trata do resto: uma selecção de produtos nacionais, a massa pronta a ser estendida e as dicas de confecção. “Só precisam de aquecer o forno, por as mãos na massa e divertir-se”.

Daniel Pires, fundador e gestor do Maus Hábitos e Vícios de Mesa, lembra a necessidade de “sair da nossa zona de conforto, pensar fora da caixa e reinventar-nos a cada momento”. “Sentimos que isto é um desafio imposto a todos e que só sairemos dele todos juntos”, acrescenta Daniel Pires, procurando adaptar o seu negócio às mais recentes medidas de confinamento que obrigam o Maus Hábitos a encerrar ao público durante o fim-de-semana.

“Queremos ir até casa dos nossos clientes, mas de uma forma que faça sentido, que inspire a criatividade de cada um, que nos divirta e que fortaleça os laços que nos unem como comunidade e como família. Que faça destes tempos de obrigação de recolha uma boa razão para passarmos tempo juntos, em família, porque não na cozinha e também à mesa”.

