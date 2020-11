Magical Garden continua a iluminar o Jardim Botânico Tropical de Belém

São “mais de 20 experiências de luz, ambientes sonoros, projecções de video mapping e até um mundo de dinossauros iluminados”. É um pequeno resumo para tanta luz: o show do atelier OCubo tornou o lisboeta Jardim Botânico Tropical um Jardim Mágico junto aos jardins do Palácio Nacional de Belém. Era para terminar a 15 de Novembro, mas foi prolongado.

Anunciado como “uma volta ao mundo sensorial e interactiva”, oficialmente baptizado de Magical Garden, o espectáculo estará em cena até 10 de Janeiro.

O percurso iluminado prolonga-se por um quilómetro e o trajecto evidencia algumas das espécies botânicas tropicais que vivem no jardim. Para ajudar ao efeito são usadas “mais de 300 lanternas e milhares de lâmpadas LED, bem como hologramas, esculturas de luz ou até mesmo experiências interactivas”, além de “vários ambientes sonoros temáticos”. Os mais pequenos irão arregalar os olhos com as recriações de dinossauros e outros animais selvagens luminosos, entre elefantes, tigres e leopardos.

Na fachada do Palácio dos Condes da Calheta há video mapping, dedicado a evidenciar as espécies do herbário do jardim.

Atenção que durante o período de estado de emergência com recolher obrigatório nos fins-de-semana, não há jardim: realiza-se apenas à quinta e sexta-feira, aos sábados e domingos está encerrado (quem tiver bilhetes para estes dias, informa a organização, poderá reagendar via [email protected]). Depois desse período, e tendo em atenção as directivas do Governo e autoridades de saúde, recomenda-se reconfirmar-se no site ou Facebook oficiais as datas e horários.

O percurso é “acessível para portadores de cadeiras de rodas, excepto em duas partes, China Misteriosa e Herbário Encantado”, informa a organização.

Informações O horário base é: quinta a domingo, feriados e vésperas de feriados com entradas às 18h-19h-20h-21h, encerramento às 22h (última entrada: 21h15). Na compra do bilhete online poderá verificar datas e horários disponíveis. Os preços oscilam entre 15 e 17,5 euros (quinta/outros dias), há packs família entre 36€ (dois adultos e um criança) e os 49,5€ (dois adultos e duas crianças). Os bilhetes de preço reduzido, destinados a crianças dos 4 aos 11 anos, seniores com mais de 65 anos, estudantes e residentes na área metropolitana de Lisboa, variam entre os 12€ e os 14,5€. Há ainda valores específicos para grupos. Os miúdos até aos três anos não pagam. Os bilhetes podem ser adquiridos online ou na bilheteira no local do evento, sendo recomendado que a compra seja online. Site: www.magicalgarden.pt​