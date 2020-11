Hotéis PortoBay entregam mais de 47 mil euros a causas solidárias

É a campanha Hope (esperança) e é levada anualmente a cabo pela cadeia hoteleira PortoBay, que gere 15 unidades em Portugal, sete delas em “casa”, na Madeira. Realizada ao longo do ano, a iniciativa redundou em cerca de 47.600 euros, a repartir por instituições de apoio e solidariedade social.

A campanha decorre durante 12 meses, em todas as unidades, explica a PortoBay. “Arranca sempre com um depósito inicial do grupo hoteleiro, ao qual são somadas as contribuições dos hóspedes.” Da parte da empresa somaram-se 20.200 euros.

Boa parte do restante valor veio ainda de parceiros, clientes e equipa, particularmente através de um grupo solidário que participou na última corrida de São Silvestre do Funchal, organizada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira. “Por cada participante” do grupo Move for Hope, a PortoBay "reverte 30 euros para esta campanha”, explicou ao PÚBLICO a comunicação da empresa. Com 340 inscrições, o donativo representou 10.200 euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este ano, “apesar da conjuntura atípica que, em particular, muito afectou o turismo nacional e internacional”, a iniciativa global Hope, já em 8.ª edição, não deixou de realizar-se – no total, indicam, já foram entregues 436 mil euros ao longo dos anos.

Terminada no mês de Setembro, a campanha angariou fundos repartidos, informam, por “sete instituições nas localidades onde o grupo se encontra em Portugal, este ano com a inclusão de uma instituição do Porto”.

Com presença na Madeira, Algarve, Lisboa e Porto, a PortoBay, com as contribuições próprias e dos hóspedes, confirmou apoio financeiro à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Associação Humanitária de Solidariedade de Albufeira – AHSA (Algarve), Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – CADIn (Lisboa), Comunidade Vida e Paz (Lisboa), Comunidade de Sant'Egidio (Lisboa), Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (Porto).