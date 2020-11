As melhores fotografias de paisagens do ano

Foram revelados os autores das melhores fotografias de paisagem de 2020. Entre 3800 inscrições, o júri desta sétima edição do International Landscape Photographer of the Year escolheu o jovem Kelvin Yuen (24 anos, Hong Kong) como o melhor fotógrafo (elegíveis portefólios com o mínimo de quatro fotos).

Kelvin começou há meia dúzia de anos. Na altura, pedia uma máquina emprestada ao primo para explorar o pico Lion Rock, "apenas uma montanha" no seu "quintal". "Foi a minha primeira caminhada acima das nuvens e a vista do pico inspirou-me. Apaixonei-me pela natureza. Ao trabalharmos na natureza tenho de lidar com muitas condições incertas, por exemplo, fotografar sem dormir, durante tempestades, explorar áreas sem quaisquer trilhos definidos, até safar-me de um carro que fica preso na lama", conta Kelvin Yuen, que cresceu numa cidade (Hong Kong) e que tem passado maior parte do tempo livre nas montanhas e ao redor do mundo — hoje é fotógrafo de paisagem profissional a tempo inteiro. O segundo lugar foi para Joshua Snow (EUA) e o terceiro para a italiana Isabella Tabacchi.

O autor da melhor fotografia é o alemão Kai Hornung, que se apaixonou pela fotografia de paisagem em 2016, durante uma viagem de trabalho à Irlanda. A foto vencedora mostra uma zona montanhosa na Islândia. O segundo lugar ficou para Dipanjan Pal (Índia) e o terceiro para Chance Allred (EUA).

À semelhança das anteriores edições, o concurso inventou ainda alguns prémios especiais "para manter as coisas interessantes". Prémio The Dark & Moody (Grant Galbraith, Austrália), Prémio The Amazing Aerial (Gheorghe Popa, Roménia), Prémio The Snow & Ice (Hong Jen Chiang, Taiwan), Prémio The Night Sky (Himadri Bhuyan, Índia) e Prémio The Incredible Horizon (Evan Will, Canadá).

O júri do concurso incluiu figuras e fotógrafos como David Burnett (co-fundador da Contact Press Images), Tim Parkin (editor da revista On Landscape), Jim M Goldstein, Kaye Davis e Oleg Ershov (vencedor do concurso em 2019) ou Peter Eastway (presidente do júri). Os vencedores e melhores imagens são apresentados em livro especial, disponível no site do International Landscape Photographer of the Year.