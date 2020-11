Uma vaga para dois campeões do mundo

A Liga das Nações está na fase de todas as decisões. A França já tem o reservado o lugar como um dos quatro finalistas e, nesta noite, mais uma vaga será atribuída, com um embate entre Espanha e Alemanha, em Sevilha, a contar para o Grupo 4 da Liga A. Só um destes dois antigos campeões do mundo poderá seguir para a fase final do torneio, sendo que a selecção germânica, que lidera o agrupamento com nove pontos, apenas precisa de um empate. Já a “roja”, um ponto atrás, precisa de ganhar para se qualificar.

Esta tem sido uma fase de grupos bastante acidentada para as duas selecções que, à partida, eram as favoritas, mas esse estatuto não tem sido uma evidência, sobretudo no que diz respeito aos últimos compromissos da Espanha (derrota com Ucrânia e empate com a Suíça). Resultados que foram injustos, na opinião de Luis Enrique. “Nestes últimos jogos, merecíamos mais. Em nenhum deles fomos inferiores aos rivais, mas o resultado não foi o que queríamos”, lamentou o seleccionador espanhol.

Com mais margem de manobra na gestão do desfecho da partida, Joachim Löw tem uma baixa para gerir (o defesa Rudiger) e um adversário de alto calibre para contrariar. “Devemos ter soluções diferentes para os jogos. Em Estugarda, arriscámos demasiado e vamos tentar que não se repita. A Espanha constrói desde trás e gera muitas chegadas à área. Haverá fases distintas porque eles pressionam muito alto. Devemos também pressionar alto, ter mais bola do que eles e estarmos bem organizados”, assinalou.

As duas restantes vagas para a final four que será disputada em Outubro do próximo ano (e ainda sem anfitrião escolhido) ficarão decididas nos jogos de amanhã. No Grupo 1, há três selecções a lutarem pelo primeiro lugar, mas só a Itália é que depende apenas de si própria. A “squadra azzurra” lidera o agrupamento e defronta a já despromovida Bósnia, enquanto os outros dois candidatos, os Países Baixos e a Polónia, jogam entre si, em Chorzow.

No Grupo 2, Bélgica e Dinamarca discutem em Leuven a restante vaga - os belgas, que lideram com 12 pontos um agrupamento em que Inglaterra ocupa o terceiro lugar, só precisam de um empate.