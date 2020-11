Thiem melhor que Nadal na fase inicial das ATP Finals

Numa das muitas “finais” que compõe estas Nitto ATP Finals, Dominic Thiem superou Rafael Nadal. Como acontece muitas vezes nos duelos entre tenistas do top 10, as diferenças foram mínimas. Mas não houve dúvidas quanto aos progressos de Thiem nestas condições de jogo muito rápidas e nos confrontos com os jogadores que o precedem no ranking mundial. E é o primeiro a garantir a presença nas meias-finais.

“Foi provavelmente um dos melhores encontros que já disputei ‘indoor’ e em piso rápido. Foi também, talvez, o melhor encontro à melhor de três sets que joguei. Foi muito equilibrado e, agora, o objectivo é desfrutar desta vitória e manter o nível até quinta-feira”, admitiu o austríaco, depois de vencer Nadal, por 7-6 (9/7), 7-6 (7/4), em duas horas e 25 minutos.

O encontro podia ter tido outro desfecho caso Nadal tivesse aproveitado a vantagem de 5/2 e dois set-points no tie-break de um primeiro set sem break-points. Contrastando com o que tinha acontecido até então, foram raros os pontos ganhos por quem serviu, mas Thiem elevou o nível nos últimos pontos antes de concluir em 73 minutos.

No segundo set, Nadal concretizou a segunda oportunidade de break, a 3-3, mas o número três do ranking teve o mérito de devolver de imediato o break. Dois erros semelhantes a partir do 4-4 (30-30) no serviço adversário retiraram confiança ao espanhol, que depressa se viu a servir a 0-40. Nadal salvou os três match-points e repôs o equilíbrio, bem patente no início do segundo tie-break. Até Thiem arrancar uma esquerda ao longo que lhe permitiu servir a 4/3 e chegar a 6/3. Nadal ainda salvou mais um match-point, mas não o quinto.

“Estou muito contente com a forma como servi, porque a maior parte do tempo em que coloco o primeiro serviço, posso atacar e tenho uma boa percentagem de ganhar o ponto. Quando estava em situações difíceis como no primeiro tie-break, o serviço ajudou-me muito. É, talvez, a pancada mais importante quando se joga ‘indoor’”, frisou Thiem, que tinha vencido apenas três dos oito tie-breaks que disputou nas quatro presenças anteriores na Arena O2.; este ano, ganhou os três jogados esta semana.

Nadal, por seu lado, confirmou o nível de excelência a que ambos jogaram e não se mostrou preocupado com o seu futuro no torneio. “Ele realizou um encontro espantoso e eu também joguei bem. Não fico com uma sensação negativa. Perdi, mas tive muitas oportunidades no primeiro set e dispus de um break de vantagem no segundo. Penso que, agora, tenho mais hipóteses de obter um bom resultado do que há cinco dias, porque o meu nível de jogo foi muito mais alto”, lembrou o número dois do ranking, que, na quinta-feira, decide a passagem às meias-finais com Stefanos Tsitsipas.

No outro encontro do Grupo Londres 2020, Tsitsipas (6.º) infligiu a segunda derrota a Andrey Rublev (8.º), pelos parciais de 6-1, 4-6 e 7-6 (8/6). O primeiro set, concluído em 19 minutos, revelou-se enganador, graças à reacção de Rublev. O russo aproveitou o único break-point de que dispôs nos dois encontros já realizados esta semana para levar a decisão para o terceiro set, durante o qual Tsitsipas desaproveitou cinco break-points e a vantagem de 5/2 no tie-break. Rublev chegou mesmo a dispor de um match-point, a 6/5, mas desperdiçou com uma dupla-falta!

Na segunda jornada do Grupo Tóquio 1970, esta quarta-feira, Alexander Zverev (7.º) e Diego Schwartzman (9.º) procuram a primeira vitória na Arena O2 e, à noite, Novak Djokovic (1.º) mede forças com Daniil Medvedev (4.º).