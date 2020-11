Covid-19 obriga Benfica a suspender hóquei em patins

O Benfica anunciou esta terça-feira que o clube decidiu interromper, por tempo indeterminado, os treinos da equipa sénior de hóquei em patins, uma medida assumida na sequência de dois testes positivos a covid-19. O emblema da Luz revelou, ainda, que os jogos com Famalicense e Turquel serão reagendados.

Informação oficial do Sport Lisboa e Benfica. — SL Benfica (@SLBenfica) November 17, 2020

Os “encarnados” esclareceram que decidiram antecipar os testes de controlo, após os responsáveis terem sido confrontados com as notícias de casos positivos em equipas adversárias.

No comunicado, o líder do campeonato (a par do Sporting) realça ter adoptado as medidas mais apropriadas, em “coordenação com a autoridade de saúde local”, acabando por detectar dois casos que obrigam a uma “quarentena” e que inviabilizam a realização das 10.ª e 11.ª jornadas.