Do bordel de Genet vêem-se os populismos do presente

De vestido vermelho e saltos altos, depois da sessão das 19h do filme porno. Foi assim que Nuno Cardoso se estreou no teatro profissional, com o primeiro espectáculo do colectivo Visões Úteis, no Teatro Sá da Bandeira, em 1995. Levavam à cena As Criadas, de Jean Genet (1910-1986), numa encenação de Paulo Lisboa – peça com um título suficientemente sugestivo para o público assíduo das sessões de cinema hard-core do Sá da Bandeira ir ao engano.

Continuar a ler