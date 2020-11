Relatórios de localização celular não batem certo com o que se passou em Tancos, diz arguido

É a segunda vez que arguidos do caso de Tancos põem em causa os relatórios de localização celular em que se baseou o Ministério Público para concluir quem esteve onde na noite do assalto e também noutros momentos anteriores e posteriores.

Primeiro foi o líder do assalto, o ex-fuzileiro João Paulino, a garantir que nem ele nem os seus companheiros desligaram os telemóveis na noite do furto, a 27 de Junho de 2017, ao contrário do que aparece descrito na acusação. Esta segunda-feira foi a vez de Bruno Ataíde, o guarda do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé que fazia a ponte entre as autoridades e o ex-fuzileiro, apontar em tribunal várias alegadas incongruências entre o que se terá passado no terreno até ao reaparecimento do armamento militar, por um lado, e, por outro, aquilo que surge assinalado nos relatórios de localização celular dos aparelhos dos suspeitos. As granadas, munições e demais explosivos roubados foram colocados por João Paulino e por dois cúmplices num terreno na Chamusca na noite de 17 de Outubro daquele ano, depois de ter combinado a devolução com Bruno Ataíde e outro elemento da GNR. A Polícia Judiciária Militar e os guardas encenaram então uma operação de “descoberta” do material roubado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Nenhum dos agentes com telemóveis da Meo que estiveram na Chamusca accionaram a antena da Chamusca desta operadora”, observou Bruno Ataíde, pondo em causa a análise feita pela Polícia Judiciária sobre a localização celular. “O analista que a fez não se limitou aos factos. Efectuou extensas interpretações, apesar de não ser essa a sua função”, declarou o guarda, apontando falhas a esse trabalho e recordando um dia em que, apesar de estar numa missão relacionada com Tancos, com um superior hierárquico, ambos accionaram antenas diferentes.

Um colega seu que prestou também depoimento em tribunal esta segunda-feira de manhã, o arguido José Gonçalves, corroborou as afirmações de João Paulino, dizendo também que nunca desligou o telemóvel nas alturas em que o Ministério Público afiança que o fez: “Nunca o desligava. Andava sempre com duas powerbanks, por causa da bateria”.

Não é o primeiro caso judicial em que a fiabilidade das antenas de telemóveis é posta em causa no que respeita à localização celular. No processo do Meco, quando o suspeito da morte dos colegas accionou, na noite do afogamento antenas muito afastadas, na Caparica e em Oeiras. Nos esclarecimentos técnicos que enviou ao tribunal, a Vodafone admitiu na altura que as condições atmosféricas pudessem dar origem a um fenómeno desse tipo.