Número de infectados com covid-19 nas cadeias sobe para 368

Ainda faltam conhecer 31 resultados dos testes a reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa, mas este conta já com 99 casos positivos - 93 reclusos e seis trabalhadores. Na tarde desta segunda-feira, todo o sistema prisional contabilizava já 368 casos positivos de covid-19, concentrando-se a larga maioria dos reclusos infectados na prisão de Tires (148), Lisboa (93), Guimarães (23) e Alcoentre (11). Na quinta-feira passada existiam 320 casos em todas as cadeias.

A Direcção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) continua a garantir que os casos positivos são de reclusos e trabalhadores “genericamente assintomáticos”. Dos 368 casos positivos, 81 são trabalhadores (54 guardas prisionais, 15 profissionais de saúde, seis técnicos de reinserção social, dois auxiliares técnicos, dois professores, uma cozinheira e um segurança), 285 são reclusos e há ainda duas crianças filhas de reclusas de Tires.

Até agora, os serviços prisionais registaram 152 casos recuperados (83 trabalhadores, 65 reclusos e quatro jovens internados em centros educativos).

Num comunicado em que sobre a situação na prisão de Tires se limita a repetir exactamente a mesma informação que vem dando há uma semana, a DGRSP apenas adianta que já fez testes às reclusas que haviam testado negativo há uma semana e meia - mas não especifica quando - e que nesta terça-feira se fará a testagem das que tiveram resultado positivo.

Os serviços prisionais afirmam que em Tires, Lisboa e Guimarães foram suspensas as actividades de formação escolar e profissional e de trabalho, assim como as visitas, com excepção dos advogados.

Na prisão de Lisboa, os 93 reclusos infectados com covid-19 foram todos colocados numa única ala do edifício “onde permanecerão em isolamento, separados da restante população prisional e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico”. A DGRSP conta que os Sapadores Bombeiros de Lisboa já fizeram duas desinfecções no estabelecimento prisional.

A testagem de todos os presos da cadeia de Guimarães no sábado, dia 14, indicou haver 23 reclusos, que foram todos concentrados na mesma zona. Entre os trabalhadores, testados a 31 de Outubro, registaram-se três casos positivos. Nesta segunda-feira foram testados novamente todos os trabalhadores, incluindo os da empresa externa que presta serviços naquela prisão e todas as áreas comuns do estabelecimento foram alvo de uma desinfecção feita pelos serviços da câmara municipal.