Covid-19: hospitais de Coimbra no limite de camas em enfermaria para internamento

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está prestes a atingir o limite de camas para internamento de doentes com covid-19 previsto no Plano de Contingência, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Segundo o gabinete de comunicação e imagem, estão internadas 83 pessoas na enfermaria dedicada a doentes com covid-19, existindo apenas sete camas disponíveis.

“Estamos no quinto e último nível do Plano de Contingência e, quando o número de camas total (90) for alcançado, a actividade hospitalar programada será afectada”, disse a mesma fonte.

O CHUC regista ainda 17 pessoas com covid-19 internadas nos cuidados intensivos, correspondente ao nível II do Plano de Contingência, que, no total, tem previstas 49 camas.

Relativamente ao número de profissionais de saúde infectados, o CHUC não fornece informação.

Portugal contabiliza pelo menos 3381 mortes associadas à covid-19 em 217.301 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com os dados revelados no domingo, relativos ao dia completo de sábado, dão conta de 713 novos casos na região Centro do país. Foram identificados nesta zona do país mais de 700 novos casos de infecção em quatro dos últimos cinco dias, com um máximo diário registado em 12 de Novembro: 749 novas infecções. Desde o início da pandemia, a região Centro já contabilizou 422 mortes em 20.562 infecções pelo SARS-CoV-2.

O país está em estado de emergência desde 9 de Novembro até 23 de Novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, número que passou a 191 a partir desta segunda-feira.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h e as 5h, enquanto nos fins-de-semana a circulação está limitada entre as 13h de sábado e as 5h de domingo e entre as 13h de domingo e as 5h de segunda-feira.