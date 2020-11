Luís Garcia, do PSD, é o novo presidente do parlamento açoriano

O novo presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, Luís Garcia (PSD) foi eleito nesta segunda-feira com 29 votos, mais um do que a candidata indicada pelo PS, Bárbara Chaves. É a primeira vitória da maioria de direita que irá governar os Açores, composta por PSD, CDS, PPM, com o apoio parlamentar do Chega e da Iniciativa Liberal.

Este foi o primeiro confronto entre as frentes de direita e de esquerda e deu-se no dia em que a XII Assembleia Legislativa dos Açores foi formalmente constituída. Juntos, PSD, CDS, PPM, Chega e IL somam 29 deputados. Os outros 28 estão divididos por PS (25), Bloco de Esquerda (dois) e PAN (um). Por um se ganha, por outro se perde – serão assim os próximos tempos da política regional.

A eleição do social-democrata Luís Garcia, por um voto, só aconteceu depois da tomada de posse dos 57 deputados eleitos nas últimas regionais. Com oito partidos representados, este é o parlamento mais plural da história da autonomia. O governo ainda está em fase de formação.

“O novo quadro político que aqui nos trouxe é mais plural e mais abrangente, mas é também mais complexo, exigindo de todos os actores políticos em particular de todos os deputados aqui presentes uma maior responsabilidade e disponibilidade para o diálogo construtivo e para o compromisso democrático”, afirmou Garcia, já na mesa da presidência, na primeira intervenção após a eleição.

Luís Garcia, que já tinha sido vice-presidente da assembleia na última legislatura, é deputado regional desde 2008 e entrou para o parlamento como número dois na lista do PSD pelo Faial – ilha que acolhe a Assembleia Regional. Vai substituir a socialista Ana Luís, também ela faialense, que presidia ao parlamento açoriano desde 2012.

A vice-presidência do parlamento foi entregue ao CDS e ao PS. A centrista Catarina Cabeceiras foi eleita com 36 votos a favor, 18 contra e três em branco, e o socialista João Vasco Costa obteve 43 votos a favor, cinco votos contra, seis abstenções e três votos em branco. Para secretários, foram eleitos Marco Costa do PSD e Tiago Branco do PS.