João Ferreira apresentou a mandatária Heloísa Apolónia

O candidato do PCP às eleições presidenciais, João Ferreira, apresentou nesta segunda-feira a antiga deputada do Partido Ecologista Os Verdes (PEV), Heloísa Apolónia, como mandatária nacional da sua candidatura. Uma escolha que, afirmou, reforça o seu empenho na defesa do ambiente.

“Sendo uma reconhecida e coerente ecologista, talvez o aspecto mais notório da intervenção da Heloísa seja, porém, o indispensável enlace que sempre soube estabelecer entre as questões ambientais e as questões sociais”, salientou João Ferreira na cerimónia realizada num hotel em Lisboa.

O candidato comunista lembrou ainda a luta de Heloísa Apolónia “pela igualdade, contra todas as discriminações, pela defesa dos serviços públicos, da saúde, da educação, dos transportes públicos e muito especialmente da ferrovia”.

“A nossa mandatária é mais um selo de garantia de uma candidatura que, tendo na defesa do ambiente uma prioridade de intervenção, sabe bem que a tal relação sustentável e harmoniosa entre o homem e a Natureza, para ser efectiva, requer uma mudança fundamental na organização da economia e da sociedade”, acrescentou.

O candidato do PCP afirmou ainda que as eleições presidenciais “não são um passeio na avenida”, nem “um desfile de personalidades, ou “uma marcação de espaço de agendas mais ou menos reaccionárias”. “Nestas eleições está em causa o modo como o exercício da função e dos poderes do Presidente da República se relacionam com os caminhos que queremos para o nosso país”.