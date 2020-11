Lorena viaja pela Europa numa van cheia de receitas (e um cão) vegan

Uma jovem alemã vegan viaja numa van com um cão vegan enquanto fotografa pratos (adivinhaste) vegan. Fomos conhecer a carrinha de Lorena Palombo, de 24 anos, a Maceda, uma das praias que nos arriscamos a classificar como das mais bonitas no Norte do país. A espreitar para o mar lá em baixo, junto ao pinhal que muito contribui para o encanto da praia quase selvagem, Lorena pega na prancha e em Gizmo e recebe os primeiros raios de sol na água salgada. "Enquanto estudava ou trabalhava, nunca ficava tão feliz por ter de me levantar de manhã", confessa na conta de Instagram Der Vegane Van, onde documenta a viagem e as receitas que experimenta na cozinha da carrinha.

A constatação parece óbvia, ainda mais quando olhamos para as fotografias da viagem de três meses pelas montanhas Dolomitas, em Itália, ou pelos picos da Europa ou para os pores do Sol na costa da Galiza. Mas a verdade é que a jovem de Schondorf am Ammersee, no estado de Baviera, está a cumprir um plano. E, pelo caminho, mostra o que come: pratos cheios de cores, inspirados no que tiver guardado em frasquinhos na mini-dispensa, sem produtos de origem animal e sem grandes complicações — os ingredientes que importam para a vida de estrada.

"A maioria das minhas receitas surge por caso", vai explicando, enquanto corta vegetais numa tábua de madeira com vista para a praia. Depois de terminar a licenciatura em Psicologia Organizacional, em Fevereiro, Lorena começou a viver na carrinha que remodelou para transformar em casa. "Viver numa van não é, mesmo, a coisa certa para toda a gente. Para mim, é uma maneira de deixar as coisas que eu simplesmente não preciso: mentalmente, materialmente e também na minha dieta", conta. O plano é continuar a viajar enquanto as poupanças durarem e, durante o Inverno, estacionar no Algarve para escrever um livro de receitas vegan pensadas para quem tem cozinhas (e ideias) ambulantes. Ou para quem tem os tachos parados há muito tempo.