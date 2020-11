Um restaurante que é uma homenagem à Costa Nova

Sobre a água, de vista aberta para o céu e com a madeira como elemento basilar da decoração e construção, o novo restaurante do Clube de Vela da Costa Nova, em Aveiro, apresenta-se ao público através da união das características casas da Costa Nova a uma arquitectura muito própria e invulgar.

"As pessoas sentem-se como se estivessem numa esplanada, embora estejam dentro do restaurante", conta José Ferreira ao P3, arquitecto responsável pelo projecto e pela empresa Ferreira Arquitectos. O azul do céu ou o céu estrelado estão à distância de um inclinar de cabeça, uma vez que, no lugar habitual das telhas e parede, é o vidro que faz de tecto. É uma transparência parcial, cortada pela madeira usada como alicerce e homenagem à tradição náutica do espaço.

Pelo restaurante, os acabamentos, a decoração e os materiais utilizados relembram a história e ligação do espaço à identidade do local. Neste sentido, recorreram, por exemplo, ao azul-marinho, às janelas redondas e às paredes escuras na decoração e a bandeiras e a miniaturas de moliceiros espalhados pelo espaço. Como complemento, o tecto forma pequenos triângulos à semelhança das casas da Costa Nova — caracterizadas pela forma triangular e pelas riscas brancas e vermelhas ou brancas e azuis.

O ideal para José Ferreira era conseguir respeitar a individualidade da região, mas, em simultâneo, ser irreverente. "Num espaço destes, aproximar os consumidores da água e dos barcos era fundamental", por isso utilizaram a madeira e o vidro como elementos transversais à obra. "Foi projectado para que as pessoas se sintam abraçadas pela paisagem envolvente", conclui o arquitecto.

