Credibilidade

O PÚBLICO com provedor do leitor sobe na consideração dos leitores. O prolongado hiato entre o desaparecimento físico do saudoso ex-provedor, Paquete de Oliveira, não beneficiou o “meu” vosso jornal. A linha editorial do PÚBLICO não coincide com a minha, mas nem por tal deixo de lutar para que tenha vida longa! Quando o director, Manuel Carvalho, aqui escreveu apelando para apoiarmos o diário, manifestei-lhe âncora e, se já era seu leitor, passei à condição de militante comprador/leitor. Creio na pluralidade, desde que encapotados antidemocratas não aproveitem a democracia para a destruírem! Esta também é uma prerrogativa que, afigura-se-me, deve balizar a actuação do provedor. (…) Ao PÚBLICO, parabéns pela mais-valia. A José Manuel Barata-Feyo, desejo venturas, rigor e independência na defesa do leitor, para que a confiança, elo fundamental, se instale.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

O “novo” PÚBLICO

Sou, actualmente, assinante do PÚBLICO e recebo diariamente a edição impressa em casa. Comecei a comprar o jornal na altura da guerra do Kuwait e continuei a comprá-lo por causa das tiras do “Calvin & Hobbes”.

Quando recebo o jornal, olho primeiro para a última página, para ler o “Bartoon”. O “Bartoon” é uma parte essencial da minha leitura diária, pela qualidade gráfica, sim, mas sobretudo pela pertinência, pelo tom mordaz e inteligente, pelo apurado sentido crítico. Hoje, tive de procurar o “Bartoon” e encontrei-o na página 9, e não no formato original de tira. Por ser uma leitora fiel e convicta deste jornal, por ser uma incondicional apreciadora e leitora do “Bartoon”, venho apenas sugerir (pedir?) que o “Bartoon” recupere o seu devido e digno lugar na última página, que é afinal a outra porta de entrada do jornal – e que seja sempre respeitado o formato, visualmente mais lógico e consequente, da tira horizontal.

Alexandra Cristóvão

O provedor e algo mais

No dia em que o “novo” PÚBLICO muda de visual e em que o “Bartoon” “ganha” estatuto ao ficar junto do editorial, mas perde a visibilidade que lhe dava a última página, saúdo o meu jornal, como é curial. Dito isto, que faço com gosto, felicito de um modo especial o regresso do provedor do leitor! Coluna especialíssima, mormente para mim que sou um leitor-escritor de cartas e um vivo apreciador de um importante diálogo com o jornal através das duas diferentes vias. (…) Uma palavra final para o aumento do espaço, no número de hoje, das Cartas ao Director. É para manter? Desejo vivamente que sim! Por razões óbvias, que se inferem do que atrás escrevi...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Médicos-operários

A importante reportagem do PÚBLICO sobre este tema cria indignação e estupefacção. Como é possível, em tempos de pandemia e de falta de profissionais de saúde, em que tanto se reclama o seu esgotamento, desprezar e não aproveitar profissionais desta dimensão humana que até se sujeitam a trabalhar nas obras ou em qualquer trabalho para sobreviverem? Os médicos acabam por ser vítimas e reféns dos interesses da sua própria classe, desprezando o abrir de oportunidades e alternativas a colegas que podem servir dignamente no tão depauperado SNS, alimentando este ciclo vicioso. Em vez de se queixarem de esgotamento da classe, procurem soluções inclusivas de quem sonha desempenhar a profissão e não lhes é dada oportunidade. Olhem, por exemplo, para estes médicos venezuelanos, homens e mulheres de enorme carácter e vontade!

Ricardo Rodrigues, Paço d’Arcos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Massacres em Cabo Delgado

O faz de conta da comunidade internacional face aos massacres cometidos pelo Daesh em Cabo Delgado, Moçambique, é a prova de que as grandes potências só actuam se houver interesses geoestratégicos. Enquanto a ONU é um centro de emprego e um vazadouro de dinheiro, o Governo português é o espelho do inexistente poder diplomático. Quando é para condenar ataques de extremistas em território europeu, só falta um chorrilho de lágrimas aos nossos governantes. Para evocar grandes massacres de terroristas na Europa, os deputados portugueses fazem minuto de silêncio, quando deveriam fazer horas de protesto face aos massacres cometidos pelo Daesh em Cabo Delgado. (…)

Ademar Costa, Póvoa de Varzim