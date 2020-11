Negociações pós-“Brexit”: UE e Reino Unido estão quase a meter-se em “sarilhos”

Se há coisa que o processo de saída do Reino Unido da União Europeia nos ensinou nestes últimos quatro anos é que não há prazo mais decisivo do que o prazo decisivo seguinte. Ainda assim, começa a faltar tempo às duas partes para continuarem a reagendar eternamente o epílogo das negociações em torno da sua futura parceria económica e política, que entrará em vigor findo o período de transição do “Brexit”, no último dia deste ano.

