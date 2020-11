Covid-19: Biden diz que “mais pessoas podem morrer” se Trump não cooperar

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, não tem dúvidas quanto às consequências drásticas que a falta de cooperação de Donald Trump no processo de transição de poder pode ter em plena pandemia de covid-19: “Mais pessoas podem morrer se não nos coordenarmos”, afirmou.

Após uma breve introdução da sua vice-presidente, Kamala Harris, Joe Biden subiu ao palco esta segunda-feira em Wilmington, no estado norte-americano do Delaware, para prestar esclarecimentos sobre o futuro da economia e da gestão da pandemia de covid-19 nos Estados Unidos.

“Vamos entrar num Inverno muito negro. As coisas vão ficar muito difíceis antes de ficarem mais fáceis”, começou por afirmar Joe Biden a propósito da evolução da covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que já matou mais de 246 mil pessoas nos Estados Unidos.

Segundo Biden, os Estados Unidos podem mesmo dar um passo atrás no combate à pandemia devido à falta de cooperação da Administração Trump. “Se tivermos que esperar até 20 de Janeiro para começar esse planeamento, isso vai atrasar-nos mais de um mês e meio”, disse.

Foto Joe Biden KEVIN LAMARQUE/REUTERS

No entanto, Biden mostrou-se esperançoso de que Trump mude de ideias e comece a colaborar com a próxima Administração. “Tenho esperança de que o Presidente ficará um pouco mais elucidado antes de chegarmos a 20 de Janeiro (...) Acho que isto é mais constrangedor para o país do que debilitante para a minha capacidade de começar”, afirmou.

O Presidente eleito apelou ainda à cooperação entre democratas e republicanos na luta contra a ameaça comum, a covid-19, tendo instado o Congresso a aprovar um novo pacote de estímulos económicos.

Presidentes executivos e líderes sindicais do seu lado

Biden aproveitou a ocasião para destacar a vontade demonstrada pelos presidentes executivos de algumas das principais empresas norte-americanas e líderes sindicais, os quais consultou esta segunda-feira, em unirem-se e cooperarem com a sua Administração para restaurar a economia dos Estados Unidos. “A união foi surpreendente”, garantiu, destacando ser um defensor dos sindicatos. No entanto, é preciso controlar a pandemia primeiro.

“À medida que combatemos a covid-19, temos de garantir que as empresas e trabalhadores têm as ferramentas, os recursos e as orientações nacionais e padrões de saúde e segurança para operarem com segurança”, explicou.

“Enorme respeito” por alguns governadores, incluindo republicanos

Joe Biden destacou que o novo coronavírus continua a espalhar-se rapidamente e saudou alguns governadores, pelos quais tem “enorme respeito”, incluindo republicanos, que impuseram regras para travar a disseminação da covid-19. Entre eles estão os governadores do Dakota do Norte, Ohio, Utah e Michigan.

Por outro lado, o Presidente eleito dos EUA mostrou-se frustrado com aqueles que não emitiram orientações nem tomaram medidas para conter a propagação do novo coronavírus. “Qual é o problema destes indivíduos? Resistir?”, questionou.

Biden “não hesitaria” em ser vacinado

Sobre os desenvolvimentos dos últimos dias no que diz respeito às vacinas experimentais contra a covid-19, Joe Biden saudou os progressos feitos e garantiu que “não hesitaria” em ser vacinado com uma das vacinas que estão a ser desenvolvidas. Nesta segunda-feira, antes da conferência de imprensa, Biden tinha já afirmado que o anúncio da Moderna de que a sua vacina experimental contra a covid-19 tem uma eficácia de 94,5% dá novas esperanças no que diz respeito à luta contra o novo coronavírus, depois de a Pfizer ter também anunciado uma eficácia da sua vacina de 90%. “[As vacinas] parecem estar prontas para serem usadas”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Durante a intervenção, Joe Biden pediu também aos norte-americanos que limitem o número de pessoas em ajuntamentos durante o Dia de Acção de Graças, que se festeja na próxima semana, encorajando o uso de máscara e o cumprimento do distanciamento social.

“Não há nada de másculo em não usar máscara”, afirmou Biden, a propósito da oposição ao uso de máscara como medida para travar a propagação do novo coronavírus, uma posição maioritariamente defendida pelos republicanos.

O Presidente eleito fez ainda algumas críticas a Donald Trump, salientando que está “além” da sua compreensão que o Presidente esteja a jogar golfe em vez de se empenhar na gestão da pandemia e da economia norte-americana.