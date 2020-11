Brasil: “Os dois grandes derrotados nesta eleição foram o Bolsonaro e o Lula”

Na ressaca das eleições municipais brasileiras que serviram como primeiro teste nas urnas à governação de Jair Bolsonaro, começam a ser feitos os balanços e as leituras nacionais. O politólogo Sérgio Abranches fala de uma derrota do Presidente, mas também de Lula da Silva e do PT, que é hoje um partido isolado e vê outros partidos a porem em causa a sua hegemonia na esquerda.

Continuar a ler