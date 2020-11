Águeda tem um espaço dedicado à descarbonização

As ideias e as experiências já têm vindo a ser desenvolvidas há algum tempo, mas foi no passado mês que a aposta na descarbonização passou a estar mais próxima dos cidadãos. O número 44 da Rua Luís de Camões, no centro da cidade de Águeda, alberga agora um Laboratório Vivo para a Descarbornização, espaço que pretende pretende dar palco à demonstração de soluções tecnológicas que promovam a preservação do ambiente e a sustentabilidade junto da comunidade. “A ideia é levar esta aposta na descarbonização ao encontro dos cidadãos e envolvê-los nos projectos”, destaca Edson Santos, vice-presidente da câmara de Águeda.

Todos são, assim, chamados a desenvolver e implementar acções inovadoras que promovam a redução da emissão de gases com efeito de estufa e a adoptarem medidas de mitigação de alterações climáticas, nas áreas da mobilidade, energia, edifícios e economia circular, e ambiente. “Gostávamos muito de poder contar com ideias apresentadas pelos próprios cidadãos e desenvolver projectos-piloto”, desafia o autarca. Também as escolas, acrescenta, irão ser mobilizadas para este projecto municipal – o Laboratório Vivo para a Descarbornização que está a desenvolver, ao longo deste mês, vários workshops e saídas de campo.

Espírito de inovação e criatividade são bem-vindos, num projecto que pretende implementar medidas que promovam “uma maior eficiência energética, bem como uma gestão activa de recursos naturais” e que já tem algumas acções em curso. No âmbito deste Laboratório Vivo para a Descarbonização (Águeda [email protected] City Lab), foram já instalados sensores móveis dos níveis de enchimento dos ecopontos - para uma melhor gestão dos resíduos sólidos recicláveis – e um compactador de papel e cartão com capacidade de 20 metros cúbicos, que permite uma recolha mais eficiente - 3,5 vezes mais do que com outra solução, reduzindo significativamente a necessidade de transportes adicionais.

Também no âmbito deste laboratório, 21 veículos da frota de ligeiros de passageiros da câmara municipal foram dotados de redutores de emissões (redução de emissões até 80% e de consumo até 30%). Ainda ao nível da mobilidade, foram implementadas soluções para carregamento de veículos eléctricos - quatro pontos de carregamento vão integrar a rede MOBI.E, estando já em funcionamento o posto localizado no Centro de Artes de Águeda).

Entre as medidas já iniciadas, contam-se também a substituição das luminárias por LED (zona central da cidade, junto à Praça do Município) e a instalação um sistema de gestão de rega inteligente (em duas zonas, correspondendo a três espaços verdes). Desde Julho que Águeda conta com um banco inteligente com portas USB e carregador sem fios para telemóveis. Segundo as contas da autarquia, até à data, foram já produzidos 26.897 Kwh de energia, carregados 245 dispositivos por USB e 204 por wireless.

Uma cidade que é uma espécie de incubadora

Acima de tudo, a ideia a passa por fazer de Águeda uma “cidade onde se podem incubar projectos para a descarbonização”, nota Edson Santos, realçando a quantidade de acções que estão em curso ou prestes a arrancar. Um lote no qual se inclui a instalação de uma unidade de produção para autoconsumo na Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Águeda, que alimentará um dos sistemas de carregamento de veículos eléctricos instalado nas imediações – a câmara estima que sejam evitadas 16 toneladas de CO2.

Outro dos projectos-piloto passa pela instalação de 30 contadores inteligentes de energia - GEM (Global Energy Meter) -, em habitações e comércio local, para análise do consumo real das famílias e dos estabelecimentos comerciais. E já no início de 2021, o o Laboratório Vivo para a Descarbonização irá testar uma solução de mobilidade eléctrica pública, através da disponibilização de um shutle urbano. “Irá fazer duas rotas, ligando a alta à baixa da cidade”, desvenda o vice-presidente da autarquia.