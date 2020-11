O avô Zé ficou uma semana internado

Querido diário,



Estive uns dias sem te escrever, porque passei por um momento difícil e não tinha vontade de fazer nada.



Ontem vi uma fotografia nas notícias,

de uns avós de mão dada, internados num hospital com covid-19, que foi tirada pela própria neta.

Quase nunca vejo notícias, tu sabes, prefiro o Tik Tok, jogar among us e outras cenas, mas calhou de ver, fiquei comovida e apeteceu-me desabafar contigo.



O meu avô também esteve internado com covid.

Teve muita sorte, porque já foi para casa.

O avô Zé tem 82 anos, e nessa idade eu sei que muitas pessoas podem morrer por causa deste vírus.



Tenho mais avós, tios-avós e gosto muito de todos.

Preocupo-me com a saúde deles mas sei que têm muito cuidado, porque fazem questão de me dizer.

O avô Zé apanhou o vírus porque teve azar,

são coisas que acontecem, e não é só aos outros como acham alguns dos meus colegas do liceu.



Foi um susto muito grande.

Andei triste e preocupada nesses dias,

mas disfarcei porque não queria que os meus pais soubessem.



Quando consegui falar com o avô Zé ao telemóvel, fiz de tudo para o animar, e sei que consegui porque me voltou a chamar Pipa.

Já estava melhor, por causa do soro e do oxigénio.



Antes de ser internado, quando estava com dor no estômago e a vomitar e ninguém sabia o que ele tinha, começou a chamar-me Filipa.

Achei estranho, nunca o tinha feito antes de ficar doente.



Como sabes o meu pai está longe, a trabalhar na Suíça.

Por causa da pandemia, não o vejo há algum tempo.

O último voo foi cancelado, pode ser que consiga vir no Natal, a viagem está marcada, mas eu sei que agora é muito complicado.

Tenho de ter paciência.

O que eu quero mesmo é que ele esteja bem de saúde, porque tem asma e as tensões altas, e isso pode ser perigoso, mas ele tem muito cuidado com o vírus, e toma os medicamentos.



Tenho muitas saudades do meu pai, mas converso muito com ele e vejo-o todos os dias pelo FaceTime.



Achei estranho quando a minha mãe ficou muito tempo a falar baixinho ao telefone com ele sobre o avô Zé, na noite antes de ir para o hospital.

Tentei ouvir a conversa, mas ela fechou a porta.

Depois disse-me que o avô ia ter de fazer uns exames, porque estava doente.

Eu pensava que era cancro, porque o avô já não é novo, não conseguia comer nada e estava a ficar muito magro.



No dia seguinte, a mãe contou-nos que o avô Zé estava internado com covid.

A Mariana começou a chorar. Ela raramente chora e até já anda na faculdade.

O Duarte ficou calado a ouvir e eu também não consegui dizer nada, só senti muito medo, e não compreendi bem como podia ter covid porque o avô não tinha nem febre, nem tosse.

Ouvi a mãe explicar que antes de ser internado para fazer os exames, por não comer praticamente nada e estar muito fraquinho, fizeram o teste e o resultado foi positivo.

Perguntei se não seria engano, a mãe disse que não, o avô Zé estava muito cansado porque tinha uma pneumonia que lhe baixou o oxigénio no sangue, e o vírus nem sempre dá febre e tosse, no caso do avô deu-lhe vómitos e dor no estômago.



Tivemos muito medo, eu e os meus irmãos, mas escondemo-lo para não preocupar mais os pais.

A Mariana disse-me que tinha chorado por ter ficado nervosa, deu-me um abraço dos que me põe logo mais bem-disposta e disse que ia ficar tudo bem, só tínhamos de ser fortes e esperar.



O avô Zé ficou uma semana internado, fez os tratamentos todos, e voltou para casa, ainda fraquinho mas muito melhor.

Fiquei muito contente, claro, voltei a ganhar mais vontade de estudar e de ir para o liceu.



Queria-te dizer também que agora ainda ligo menos aos meus colegas que tiram a máscara na sala durante o intervalo e gozam comigo e com algumas amigas por não a querermos tirar.

As professoras e as auxiliares passam a vida a ralhar com eles, mas mal lhes viram as costas eles continuam com brincadeiras parvas, às vezes até tiram selfies abraçados, põe nos grupos do Insta, e acham muita graça a isso.

Eu não vejo onde está a piada.



E também estou farta de usar máscara o dia todo nas aulas.

Mas gosto muito das pessoas da minha família e vou continuar a cumprir as medidas que nos ensinaram serem eficazes para que a pandemia um dia acabe, porque quero estar de consciência tranquila.



Apesar de saber que azares acontecem,

como com o avô Zé, que acabou por ter sorte ao ficar só uma semana internado no hospital, e graças a Deus, não morreu...

Agora redobrou os cuidados, porque gosta tanto de viver como eu, e não quer voltar a ser infectado.

Mais dia, menos dia, vou-lhe dar um grande abraço e outros mimos. Quando isto tudo passar.



Estas coisas que te contei não acontecem só aos outros, como acham alguns dos meus amigos, não achas?



Não consigo entender porque é que não compreendem uma coisa tão simples, e se com 12 anos já temos mais do que obrigação de perceber, por que é que muitos adultos não percebem também?



Abraço grande e xi,

Pipa

Baseado numa história verídica