Bolsas apanham boleia do maior acordo comercial do mundo

As principais bolsas asiáticas reagiram em alta na primeira sessão depois de 15 países da Ásia e do Pacífico assinarem o maior acordo comercial do mundo, que abre a porta a uma zona livre de comércio envolvendo economias que representam 30% do Produto Interno Bruto mundial.

O sentimento positivo que atravessou os índices de alguns dos parceiros do acordo está a estender-se à Europa, onde, durante a manhã, as bolsas de referência também seguem a crescer.

Na bolsa de Xangai, o índice SSE Composite Index cresceu 1,11%; em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,86%; mais expressivo foi o desempenho do principal índice japonês — em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 2,05%; também na Coreia do Sul, o índice KOSPI 50, da bolsa de Seul, registou um desempenho da mesma ordem, ao crescer 2,14%; já em Sidney, o australiano ASX 200 valorizou-se 1,23%; mais contido foi o movimento do índice indonésio IDX Composite, de Jacarta, com uma valorização de 0,62%.

A Parceria Económica Abrangente Regional, como é conhecido o acordo, abre a porta inclui a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia e a Austrália, mais dez economias do Sudeste Asiático, a Indonésia, a Tailândia, Singapura, a Malásia, as Filipinas, o Vietname, a Birmânia, o Camboja, o Laos e Brunei. O acordo, proposto em 2012, é visto como uma reacção de Pequim ao Acordo Transpacífico de Cooperação Económica (TPP) subscrito em 2016 na Nova Zelândia por 11 países. Os Estados Unidos foram os impulsionadores desse acordo durante a presidência de Barack Obama, mas a parceria acabaria por ceder quando Washington se retirou durante a Administração de Donald Trump.

Outro factor que poderá estar a influenciar o desempenho bolsista nesta segunda-feira é a expectativa criada pelos mercados em torno do momento da chegada da vacina contra a covid-19.

Na Europa, o Dax, da bolsa de Frankfurt, apresenta uma pequena subida, de 0,5%, enquanto o AEX, de Amesterdão, está com uma valorização igualmente ténue, de 0,44%. Em Paris, o CAC 40 já apresenta uma progressão no degrau seguinte, a crescer 1,01%%. O Bel 20, de Bruxelas, segue no mesmo sentido, a subir 1,21%, tal como o madrileno Ibex 35, a avançar 1,96%. Em Lisboa, o PSI-20 está a valorizar-se 0,97% por volta das 9h30, depois de já ter estado a crescer acima de 1%.